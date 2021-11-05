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شاركت الفنانة غادة عبد الرازق مع متابعيها كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع ابنتها الوحيدة روتانا، وخطفت كل منهما الأنظار بجمالهما وعفويتهما معاً، وارتدت كل من غادة وروتانا فستانين من اللون الأسود، واعتمدتا على ماكياج هادئ وشعر منسدل.

وتحدثت غادة عن طبيعة العلاقة التي تربطها بابنتها روتانا، موضحة أن «عائلتها أهم شيء في حياتها، وأن روتانا تساعدها دائمًا في أعمالها الفنية واختيار إطلالتها».

وأضافت: «لم أشعر بروتانا كأنها بنت طوال السنوات الماضية، دائما كانت طفلة هادئة وقوية ولا تصنع أي مشكلات، هذا إلى جانب أنها تتحمل مسؤوليتي،

وفي أوقات كثيرة أستعين بها في أمور تخص أعمالي الفنية وإطلالتي وملابسي، وساعات كثيرة أشعر بأنها أمي وليس العكس».

وحول طبيعة علاقتها بأحفادها قالت غادة: «أحفادي بيتكسفوا، مش زيي خالص، وإحنا راضيين بكل حاجة ربنا بيديهالنا سواء أنا أو روتانا أو أي حد في عيلتي، بنعيش مرتاحين لا قيل ولا قال، يعني مهنتي وقت اللوكيشن، ارجع لبيتي خلاص شغلتي باسيبها بره الباب».

وكشفت الفنانة المصرية الشهيرة أنها لا تحب إقامة احتفالات أعياد ميلادها لنفسها ولكن تحتفل به دائمًا مع عائلتها في المنزل، موضحة: «أنا مش بحب أعمل أعياد ميلاد خالص، لكن دائما بحتفل به مع عائلتي في البيت».

وعبرت غادة عبد الرازق عن رضاها التام بكل ما وصلت إليه في حياتها هي وابنتها، واستمتاعها بحياتها الخاصة بدون ضغط العمل.

يشار هنا إلى أن جلسة تصوير «غادة وروتانا» جاءت بعد غياب لفترة طويلة عن الظهور أمام الكاميرا والبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفها لجميع أرشيفها عبر حسابها بموقع وتطبيق «إنستغرام».

وكانت غادة عبد الرازق قد عادت بداية الشهر الجاري، وكشفت لمتابعيها عبر «إنستغرام»، أنها تحضر لمفاجأة، وقالت في أول تعليق لها: «هل افتقدتوني؟ يا ترى انا رايحة فين وهعمل ايه؟ هل انتم مستعدين؟».

ونشرت الفنانة صورًا جديدة لها علقت عليها بعلامات استفهام، وهو ما شوّق الجمهور

لمفاجأتها والذي اعتقد أنها كانت السبب في اتخاذها خطوة حذف أرشيفها من منشورات وصور وفيديوهات، عبر صفحتها على «إنستغرام».

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مسلسل «لحم غزال» والذي عرض في موسم دراما رمضان التلفزيونية لعام 2021، والذي شاركها بطولته شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

