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تجددت الخلافات العائلية بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها.. ودخل الأصدقاء على خط الخلافات حتى صارت ياسمين صبري حديث الصباح والمساء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها الأخيرة والتي كشفت عن توتر العلاقة بينها وبين والدها.

ولم يتوقف الأمر على ياسمين ووالدها، فدخلت على الخط إحدى صديقات النجمة المصرية، والتي كشفت عن تفاصيل جديدة حول هذه العلاقة.

وكان أشرف صبري والد ياسمين شن هجوما عليها بعد تصريحاتها عن علاقتهما في برنامج ABtalks مع أنس أبو خوش مؤكدة عدم وجود أي تواصل بينهما منذ أن انفصل عن والدتها، وموضحة أن جدتها هي من قامت بتربيتها.

صديقة ياسمين وتدعى لبنى كتبت عبر حسابها على «فيسبوك» أن أشرف صبري كان غائبا دائما ولا يعرف شيئا عن ابنته ولم يحضر أي مناسبة خاصة بها، وظهر في حياتها مجددا بعد شهرتها ونجوميتها، وقالت في تغريدتها: «أشعر بغضب شديد جدا، ولم أفكر في الرد أو التحدث عن هذا الموضوع، ولكن والد ياسمين التي تربطني بها صداقة قوية يثير اشمئزازي بسبب ما صرح به مؤخرا».

وكشفت لبنى أن جدة ياسمين هي من قامت بتربيتها في الوقت الذي سافرت فيه والدتها للخارج للعمل، مضيفة: «جدة ياسمين جعلت منها رياضية طموحة وقامت بتربيتها على القناعة».

يذكر أن ياسمين لديها شقيق اسمه بلال وشقيقة اسمها نرمين من والدها أشرف، ولديها شقيقان آخران من والدتها، أما الوالد أشرف صبري وبعد انفصاله عن «نسرين» والدة ياسمين فتزوج ثانية من سيدة اسمها «كارمن» وأنجب منها طفلين.

أزمة ياسمين ووالدها ظهرت للنور يوم 14 أكتوبر، مع إعلان أشرف صبري عن رفضها وشقيقتها ووالدتها حضور حفل زفاف شقيقها بلال، وكتب عبر «فيسبوك»: «فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما أن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله».

الأب كتب مجددا يوم 20 أكتوبر: «رد الجميل من أقرب الناس، أحيانا يكون خنجر في الضهر، زي ما عملت لبلال فرحه عملت لبناتي فرحهم وده فرح نرمين أختهم الشقيقة، وبرضه مراتي كارمن هي اللي ساعدتها في الترتيب والديكور، إحنا عمرنا ما قصرنا، لكن النتيجة قلب أسود جاحد، حرقت قلب أخوها».

وبعدها تحدثت ياسمين صبري عن علاقتها بوالدها بعد انفصاله عن والدتها، وذلك خلال لقائها في برنامج «abtalks» الذي يذاع عبر موقع «يوتيوب» مع أنس بوخش يوم 26 أكتوبر، وهو اللقاء الذي استفز أشرف صبري الذي عاد مجددا يوم 29 أكتوبر، ورد على ما ذكرته الابنة، ونشر عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، صورا من حفل خطوبة ابنته ياسمين صبري من زوجها الأول، وعلق: «بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي، وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة، وقدرت تطعن أبوها في ضهره، أصدقاؤنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية، يا ريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها، وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها».

وبدورها قامت ياسمين صبري بالرد على ما أثير حول رفعها قضية ضد والدها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «ياسمين صبري لم ولن ترفع قضية كما تردد، وكل ما يتم تداوله هو كلام غير صحيح، وحق ياسمين عند المولى عز وجل وحده، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم ظلمها أو الافتراء عليها، ولكن صمتها كان أقوى رد وهذا لن يتغير».

