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تبدأ النجمة هدى المفتي تصوير دورها في فيلم الكوميديا والأكشن «عمّهم» والذي تشارك في بطولته أمام محمد عادل إمام. فيلم عمّهم من إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري. ويشارك في بطولته أيضاً النجم محمود حميدة، سيد رجب، أيتن عامر ومحمد ثروت.

يأتي ذلك قبل أيام من طرح فيلمها «فرق خبرة» بدور العرض السينمائية، الذي تؤدي فيه هدى المفتي دور البطولة أمام محمد الشرنوبي ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي. وهو من تأليف شريف نجيب والذي يخوض به أولى تجاربه الإخراجية في السينما.

كما تعمل هدى حالياً على مسلسل «بيمبو» مع أحمد مالك، ومن إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد أديب، وإنتاج محمد حفظي، ويشارك في بطولته أيضاً حسن مالك، ويجز، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد. كما تعمل مع مالك أيضاً على مسلسل «تحقيق»، الذي سيُعرض قريباً على منصة Watch It، ويشاركهما بطولته تارا عماد، مي الغيطي، زينب غريب وطارق عبد العزيز، ومن إخراج محمد فتحي (شانك) وتأليف محمد الدباح.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لـ هدى المفتي فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعاً 1919 لمؤلفها أحمد مراد، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك.

وتضم أحدث أعمال هدى المفتي الفيلم الفانتازي الكوميدي «ديدو» مع كريم فهمي، الذي عُرض في عيد الفطر 2021، وسبقه مسلسل ما «وراء الطبيعة»، وهو أول عمل مصري تنتجه منصة نتفليكس العالمية، ومن إخراج عمرو سلامة، ومسلسل «نمرة اتنين »مع منة شلبي وأحمد مالك، ويُعرض على منصة شاهد. وفي موسم رمضان 2020، شاركت هدى النجم الكبير عادل إمام في بطولة المسلسل الكوميدي «فلانتينو».

ومؤخراً شاركت هدى في أحدث فيديو مصور للنجم الكبير عمرو دياب بأغنية «الدنيا بترقص» والخاص بالحملة الإعلانية لشبكة فودافون صيف 2021، وهي من تأليف ملك عادل وتلحين محمد يحيى وإخراج طارق العريان.

