إضاءات

أحيت الفنانة سميرة سعيد، الليلة الثانية من مهرجان الموسيقا العربية، الذي تستمر فعالياته حتى 15 نوفمبر الجاري.

وظهرت سميرة سعيد خلال الحفل بإطلالة بنفسجية، وتألقت على على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط تفاعل كبير من الجمهور، مؤدية مجموعة مختارة من أعمالها الخاصة من ضمنها: «حلوة الدنيا معاك، إيه سهرني، لعلمك انت، سوبر مان، كتر كلام، محصلش حاجة، مون شيري، واحشني بصحيح، جاني بعد يومين، مش هتنازل عنك أبداً، وهوا هوا».

وانطلقت فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان الموسيقا العربية على خشبة مسرح النافورة، الاثنين الفائت، بدار الأوبرا المصرية، بحفل تسجيلي عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفني، وتقدم الحفل الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري الإعلامية جاسمين طه زكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، د.مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسى، مدير المهرجان.

