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تستعد محافظة الأقصر إلى افتتاح طريق «المواكب الكبرى» الشهير بالكباش الفرعوني الأيام المقبلة، خلال احتفالية ضخمة من المتوقع أن تجذب أنظار العالم، عقب سنوات من العمل الجاد لإعادة البريق إلى تلك المنطقة، على يد رجال الترميم بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وقاد مرممو الآثار في مصر ملحمة نجاح في طريق الكباش الفرعوني الممتد من معبد الكرنك شمالا حتى معبد الأقصر جنوبا، الذي يصل إلى 2700 متر، حيث انخرطوا في ترميم مئات القطع الأثرية بدقة عالية وسرعة فائقة وفقا لما قاله مدير ترميم آثار منطقة الكرنك، سعدي زكي، لموقع سكاي «نيوز عربية».

متحف مفتوح

وكان وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، قد أكد في أكتوبر الماضي أن مشروع طريق الكباش بالأقصر من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم بها الدولة، لتحويل المحافظة إلى «أكبر متحف مفتوح في العالم»، من خلال ربط معابد كثيرة مع طريق المواكب الكبرى لمسافة تمتد لنحو 2700 متر.

واوضح زكي الجهود المبذولة في طريق الكباش الجديد قائلا «التجربة بدأت عام 2007، وكانت هناك صعوبات كثيرة، مثل وجود الطريق وسط منطقة سكنية، وانتشار المباني والأراضي الزراعية حوله، لذلك جرى إعداد خطة لإنقاذ الكباش من تلك الأوضاع الصعبة».

واضاف مدير ترميم آثار منطقة الكرنك «توقف العمل لسنوات قبل استئناف الجهود في 2017 بدعم واهتمام بالغ من الحكومة، وانخرط رجال الترميم في إجراء مسح شامل للكباش عن طريق التصوير والتوثيق لكل قطعة أثرية، ثم إزالة الأتربة وإتمام التنظيف الميكانيكي والكيماوي».

وتابع «استقبلنا أعدادا كبيرة من الكباش وأجزاء منها، سواء رأس الكبش أو القواعد، بعد العثور عليه من قبل الأثريين أثناء عمليات البحث في المنطقة، وقد كانت حالتها سيئة، لكننا قمنا بجهد مضنٍ للتعامل مع الترميم القديم وتركيبها من جديد بمواد حديثة، وإظهار الألوان الأصلية لكل قطعة أثرية». ويتابع المرمم الأثري «اعتمدنا على رجال الترميم في محافظة الأقصر، فضلا عن الاستعانة بأبرز المرممين من باقي محافظات مصر نظرا لحجم العمل الهائل لحرصنا على تجهيز الكباش في الوقت المحدد، كما قمنا بتدريب العشرات من خريجي كليات الآثار ومعهد ترميم الأقصر وضمهم إلى التجربة».

وعن احتياجات رجال الترميم من أدوات ومواد خاصة، قال مدير ترميم آثار منطقة الكرنك «لم تبخل الدولة بأية احتياجات فخلال 24 ساعة من إرسال الطلبات المتعلقة بالترميم، نحصل على موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، ويتم توفيرها على الفور أو استيرادها من خارج مصر».

رتوش اخيرة

واردف «بعد سنوات من العمل الشاق، نجحنا في الانتهاء من ترميم الكباش كافة وآخرها المكتشفة في منطقة نجع أبو عصبة، ولم يبق سوى الرتوش الأخيرة، وستكون جميع القطع الأثرية جاهزة خلال الاحتفالية التي ستقام في الافتتاح، وهو إنجاز غير مسبوق في مجال الآثار».

من جانبه، نوه مرمم الآثار في الأقصر، صلاح سالم، إلى قيامه برفقة زملائه، بترميم أنواع مختلفة من الكباش خلال هذا المشروع. واوضح أنهم استقبلوا تماثيل كباش، بعضها بجسم أسد ورأس كبش، في منطقة معبد «موت» وأخرى برأس إنسان بالقرب من معبد الأقصر، وثالثة بجسم ورأس كبش في طريق أبو الهول. وذكر الرجل الذي شارك في ترميم كباش ميدان التحرير مطلع العام الجاري «جميع المشاركين في عمليات الترميم عملوا بتركيز شديد نتيجة للحالة المتدهورة التي وجدت عليها بعض الكباش، إذ كان لابد من بث الروح فيها مرة ثانية وإعادتها إلى صورتها الأولى البديعة».

