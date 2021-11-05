النهار Weekend

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«وكأنه وضع على ظهور خيل مجنحة ترافقها حوريات من الجنة تمسك في أيديها طيوراً تخطف الأنظار».. تصميم اختاره المهندس المصري كمال مسعود، عندما أراد إنشاء واحدة من دُرر العمارة في محافظة الجيزة، بجمهورية مصر العربية، والذي بات يُعرف بعد ذلك بـ«قصر المسعود» أو كاستيلو بالاس El Castillo Palace، وهو قصر خاص مملوك لرجل الأعمال المصري محمد المسعود، على طريق (مصر – الإسكندرية الصحراوي) وتحديدًا في منطقة المنصورية التي تعج بالكثير من قصور مشاهير مصر.

«كاستيلو بالاس».. إلى جانب الحكايات الخرافية التي تدور حوله، فإن تصميمه المعماري كان دافعًا لتصنيفه عام 2019 تحديدًا، كواحد من أفضل ثلاثة قصور في العالم، في ظل التصميم المعماري الفريد الذي ينفرد به والمستوحى من الطراز الكلاسيكي والفلامنكي وتشكيلة من التماثيل التي تزين واجهة القصر والمحيط وتحكي الكثير من القصص. ومن أبرز التماثيل التي تزين كاستيلو بالاس تمثال الحصان المجنح فوقه تمثالان لآدم، وحواء وهي ممسكة بثمرة تفاح، إلى جانب تمثال ثان مربوط بسلاسل على البرج في أعلى نقطة، وتماثيل لوجوه الملائكة حول واجهات المبنى وتمثال محارب يصارع تنيناً ثلاثي الرأس في حكاية لصراع الخير مع الشر بعد نزول آدم على الأرض. يذكر هنا أنه في الـ20 من أغسطس الماضي، كان مجتمع المشاهير ورجال الأعمال على موعد مع خبر حزين، بعد الإعلان عن وفاة رجل الأعمال المصري، ميدا مسعود، نجل النائب محمد المسعود، والذي كان واحدًا من أشهر منظمي الأفراح في مصر، وكان قصره الوجهة المفضلة لأغلبية المشاهير لإقامة حفلاتهم ومناسباتهم السعيدة. وكان قد أعرب رجل الأعمال الراحل قبل وفاته عن سعادته الغامرة لتصنيف قصر «المسعود» من أفضل 3 قصور في العالم، وأصدر بياناً وقتها، أكد فيه أن القصر أو El Castillo كما يطلق عليه، من أهم القصور في مصر وأجملها على مستوى العالم، موضحاً أنه تم تنظيم الكثير من الحفلات والمناسبات وجلسات التصوير لمشاهير الفن والشخصيات في جميع المجالات، داخل القصر، وهذا بسبب تميز القصر بتصميمه المعماري الفريد المستوحى من الطراز الكلاسيكي والفلامنكي وتشكيلة من التماثيل التي تزين واجهة القصر والمحيط والتي تحكي الكثير من القصص ويقع القصر على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي.

إلى جانب الحفلات والمناسبات، ظل قصر «المسعود» الوجهة المفضلة للنجوم لإجراء جلسات تصوير، من أبرزهم الفنان سامو زين الذي خضع لـ«فوتوسيشن» داخل القصر، والذي وصفه بأنه من أجمل القصور على مستوى العالم. ووقع اختيار أسرة فيلم «أولاد رزق 2» على قصر «المسعود» ليكون ضمن أماكن التصوير، حيث جرى تصوير عدد من مشاهد الفيلم داخل، ولا تزال تفتح أبواب القصر لعمل «فوتوسيشن» لحفلات الزفاف حتى الآن.

