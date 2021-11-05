النهار Weekend

قصة حضارة ترويها سواقي الهدير المنتشرة في مدينة الفيوم المصرية، حضارة علمت العالم فنون الزراعة، قبل ما يزيد على ألفي عام ، وتحديداً في العصر البطلمي، الذي شهد اتجاه المصري القديم إلى الزراعة في تلك المساحة ذات الطبيعة الخاصة، فابتكر تلك الطريقة الهندسية الفريدة لري تلك المساحات الشاسعة من الأراضي التي تنحدر من الجنوب، على ارتفاع يزيد على 26 متراً فوق سطح البحر، وتحديداً عند قرية اللاهون الحالية، وتنتهي بارتفاع 44 متراً تحت سطح البحر شمالاً عند شواطئ بحيرة قارون. في البداية، صنع المصري القديم سواقي الهدير من الخشب الأبيض، الذي يطلق عليها «العزيزي»، ودعمها بعروق الخشب وبعض الأجزاء من شجر الجزورين المنتشر على حواف النيل والترع في دلتا مصر، حيث تتكون الساقية من أجزاء عدة أبرزها «التابوت»، وهو عبارة عن دائرة كبيرة، يختلف قطرها وفق قوة دفع المياه في المكان الذي توجد به الساقية، ووفق مساحة الأرض المرادة سقايتها بالمياه. «سواقي الفيوم» ليست كما عرف عنها، فهي ليست الـ4 بوسط مدينة الفيوم أو الـ7 بمنشاة عبد الله بأطراف المدينة، حيث تنتشر السواقي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ومن بينها «ساقية الفلافيل» على بحر تنهلة، وتدخل لها من بداية الطريق الدائري بمحافظة الفيوم سيرا على الأقدام وسط الزراعات الخضراء وتشم رائحة تعرف بها أن هذه الأرض تروى بالساقية، حيث لا تجد أصوات ماكينات المياه المزعجة ولا رائحة السولار النفاثة، فتشم كل زرع كما هو حتى تصل إلى الساقية وبجوارها قارب صغير وأسفل منها رجل خمسيني وسط المياه العميقة ينظف الحشائش العالقة فيها بابتسامة حب لما يفعل. وتعتبر السواقي أيقونة محافظة الفيوم وهي على الشعار الخاص بالمحافظة وهي من أدوات الري التراثية، وليس مثلها في مصر، وهى خاصة بالفيوم التي تنفرد بطبيعة جغرافية خاصة، إذ إن الأرض ليست على مسطح واحد، بل هي منخفضات ومرتفعات، والفيوم بها ما يقرب من 200 ساقية منتشرة في أنحاء المحافظة، والفلاحون يطلقون على الجسم الخشبي للساقية اسم «التابوت»، والمبنى المحيط بالساقية يسمى «البغلة»، وهو المبنى الذي يستند عليه جسم الساقية وتصنع كل 7 سنوات طبقا لما تستغرقه فترة صيانتها، والساقية مكونة من الخشب، وتعمل بقوة دفع المياه وتحتاج صيانة دورية كل عام وتعمل لـ5 سنوات بعدها يتم تغييرها وتروي مئات الأفدنة.