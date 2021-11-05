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بغداد - الوكالات: كشف رئيس تحالف «عزم» العراقي خميس خنجر ان خيار «اعادة الانتخابات البرلمانية» في البلاد محل نقاش بين كتل الأحزاب، قائلا «نسعى للوصول الى حل وسط يجيب عن اسئلة الشارع العراقي والكتل السياسية».

وقال السياسي العراقي في حديث لقناة الجزيرة ان «قانون الانتخابات الجديد كان فعالا لكن شابه الكثير من الأخطاء اثناء ادارة عملية الاقتراع». واعتبر ان النتائج كانت مفاجأة للجميع، وهناك الكثير من التساؤلات على المفوضية العليا للانتخابات الاجابة عنها.

وتابع ان «الاستعجال في اعلان النتائج اعطى المعترضين عليها حجة قوية اثناء تقديم الطعون للاعتراض عليها». ووصف تأجيج الشارع ضد نتائج الانتخابات بأنه «أمر مفزع وعلى الجميع العمل من اجل عدم انزلاق البلاد نحو الاقتتال خصوصا مع وجود السلاح المنفلت». وكشف خنجر عن تحركات للخروج بحل يرضي جميع الأطراف ولم يخف تفاؤله بامكانية التوصل الى هذا الحل، خصوصا اذا اجابت مفوضية الانتخابات عن الأسئلة المثارة في الشارع حاليا.

في غضون ذلك، اعلن نواب مستقلون في البرلمان العراق تدشين «كتلة شعبية مستقلة» وبدء حوارات مع كتل معارضة، بهدف استكمال هيكلة كتلتهم بحيث تكون «مؤثرة في القرارات السياسية في البلاد».

جاء ذلك في بيان اصدره نواب مستقلون، ممن حصلوا على مقاعد في انتخابات البرلمان التي اجريت في الـ10 من اكتوبر الماضي، اعلنوا فيه تشكيل «الكتلة الشعبية المستقلة».

ووفق البيان، فانه «تم الاتفاق بين عدد من المرشحين المستقلين الفائزين (لم يوضح العدد) على تشكيل الكتلة الشعبية المستقلة، واختيار محمد عنوز منسقاً، وسجاد سالم متحدثا رسمياً لها». وقال المتحدث باسم الكتلة سجاد سالم ان «الكتلة بدأت بحوارات مع كتل سياسية اخرى ومستقلين في البرلمان العراقي، بهدف ضمهم الى الكتلة لتكون مؤثرة في القرار السياسي داخل البرلمان». ولفت الى ان «الحوارات حاليا تجرى مع كتلتي الجيل الجديد وحركة امتداد».

ورفض سالم الكشف عن العدد الحالي لأعضاء الكتلة، مؤكداً انه «سيُعلن عن كل التفاصيل المتعلقة بعد الانتهاء من الحوارات الجارية لاستقطاب نواب آخرين للانضمام لها».

بيد انه اكد في حديثه لوكالة «الأناضول» ان «الكتلة لن تشارك في الحكومة المقبلة اذا كانت قائمة على المحاصصة السياسية»، ووفقالبيان الصادر عن الكتلة، فانها «ستكون منفتحة على المرشحين الفائزين جماعات وأفراداً بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والمذهبي وسيكون الانضمام اليها وفق آليات عمل ترعى المشاركة الكاملة في قرارها السياسي».

