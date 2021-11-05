عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، امس، عن ضبط حاويات تحتوي على «مواد كيماوية خطرة» في ميناء ام قصر.

وذكر بيان للهيئة انه «بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت الهيئة من ضبط اربعة حاويات محملة بمواد كيماوية خطرة، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي».

وأوضحت ان «المواد تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء».

وقالت انه «تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة، وتنظيم محضر ضبط اصولي، والاحالة الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين».

وفي سبتمبر 2020، اعلنت السلطات العراقية اخلاء حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة كانت موجودة في ميناء ام قصر.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان انه تم «اخلاء ثلاث حاويات تابعة لوزارة الكهرباء بداخلها براميل تحتوي على مواد شديدة الخطورة».

وأضاف البيان ان العملية جرت بعد توجيهات من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باخلاء الحاويات شديدة الخطورة في المنافذ الحدودية، مؤكدا ان المواد نقلت «بشكل آمن الى وجهتها الأخيرة لازالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية».

وكانت السلطات العراقية اعلنت في اغسطس 2020 عن اتخاذ اجراءات احترازية للتعامل مع المواد شديدة الخطورة اثناء وجودها في الموانئ والمناطق السكنية، وذلك تفاديا لما حدث في لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثي.

وتسبب انفجار شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ بيروت، في الرابع من اغسطس، بمقتل اكثر من 190 شخصا، واصابة نحو ستة آلاف آخرين، وتدمير وتضرر مئات البيوت في العاصمة اللبنانية.

