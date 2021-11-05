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واشنطن - الوكالات: كشف رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في حديث لموقع «أكسيوس الأميركي»، ان بلاده تحاول التوصل الى اتفاق طويل الأمد لتثبيت وقف اطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بالاغاثة الانسانية، اضافة الى تبادل الأسرى بين اسرائيل و«حماس» واعادة اعمار القطاع. وأكد ان مثل هذه الصفقة ستشمل تبادل اسرى بين اسرائيل وحركة «حماس»، وهو امر تعمل مصر من اجله «ليلا ونهارا»، على حد تعبيره. وأوضح كامل ان مثل هذه الصفقة يجب ان تبدأ بالافراج عن سجناء فلسطينيين مسنين، ونساء ومراهقات فلسطينيات في السجون الاسرائيلية. كما سيتعين عليها معالجة اعادة جثتي جنديين اسرائيليين واطلاق سراح مدنيين اسرائيليين تحتجزهما «حماس» في غزة.

ووفقا لموقع «أكسيوس» قال كامل ان مصر تريد ان ترى الحكومة الاسرائيلية الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله تبدآن نوعا من الحوار السياسي، مشيرا الى انه سيزور اسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ومسؤولين كبار آخرين.

وذكر «أكسيوس» انه اجرى المحادثة القصيرة مع كامل، على هامش قمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو. وكان قتال اندلع في العاشر من مايو الماضي، واستمر 11 يوما بين اسرائيل و«حماس»، وسط غضب فلسطيني، بسبب مداهمات الشرطة الاسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

وحينذاك لعبت مصر دورا رئيسا لوقف اطلاق النار بين الطرفين، الأمر الذي نظر اليه باعتباره جزءا من مساعي القاهرة لاستعادة دور اكثر حيوية في الوساطة بين اسرائيل و«حماس»، واحياء عملية السلام المتوقفة بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقبل نحو اسبوعين، التقى الأمين العام لحركة «الجهاد الاسلامي» زياد النخالة، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في القاهرة، باجتماع عقد لمناقشة عدد من القضايا.

وأفادت قناتا «العربية» و«الحدث»، بأن اللقاء بين الطرفين تناول ضرورة انهاء الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني وأهمية العودة لاجتماعات الفصائل.

وأكدت القاهرة بدورها، على ضرورة نبذ الخلافات والعمل على تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، موضحة ان اللقاء شمل ايضاً مطالبات بضرورة تخفيف الحصار والسماح بدخول كل السلع والمواد الغذائية الى قطاع غزة، وأهمية اعادة الاعمار سريعاً.

