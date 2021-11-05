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رام الله- الأناضول: هدم جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر امس مسجدا ومنشأتين زراعيتين، شمالي الضفة الغربية. وقال سليمان دوابشة، رئيس مجلس محلي قرية «دُوما» جنوبي مدينة نابلس ان قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت حي «الشكارة» وهدمت المسجد.

وأضاف دوابشة لوكالة «الأناضول» التركية للانباء «المسجد المهدوم بمساحة 60 مترا مربعا، وقائم منذ عامين، ويصلي فيه سكان المنطقة البالغ عددهم 50 نسمة». وأضاف ان الاحتلال تذرع باقامة المسجد في منطقة مصنفة «ج»، دون ترخيص.وأشار دوابشة ايضا الى هدم منشأتين زراعيتين جنوب وغرب البلدة «بهدف الحد من التوسع العمراني لقرية دوما من ثلاث جهات، وافساح المجال للتوسع الاستيطاني».

من جهتها، دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية هدم المسجد.وأضافت في بيان «هدمُ مسجد ومصلى (قرية) دوما، جريمة جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال بحق المقدسات».

ووصفت هدم المسجد بأنه «اعتداء واضح على المقدسات والأماكن الدينية الخاصة بالمسلمين».

وتمنع سلطات الاحتلال، البناء او استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة «ج» بدون تراخيص، والتي يُعد الحصول عليها شبه مستحيل.

ووفق توثيق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هدم الجيش الاسرائيلي 698 مبنى، وهجّر 949 فلسطينيا في المنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية وشرقي القدس، منذ بداية العام الحالي وحتى 18 اكتوبر الماضي.

