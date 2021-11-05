عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكدت السعودية والامارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الوقوف مع شعب السودان، مشددة على اهمية دعم تطلعاته الى دولة ديمقراطية وسلمية. وقال بيان رباعي اصدرته الدول، ان احتجاجات 30 اكتوبر اظهرت عمق التزام الشعب السوداني بدفع عملية الانتقال في بلاده الى الأمام.

وأكدت الدول الأربع، التزامها بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق هذه التطلعات فيما اعربت عن قلق المجتمع الدولي البالغ ازاء الوضع في السودان، كما دعت الى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية. ودعت جميع الأطراف الى السعي للتعاون والوحدة في الوصول الى هذا الهدف الحاسم، كما شجعت على الافراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ.

وأضافت الدول في بيانها، انه لامكان للعنف في السودان الجديد، وأنها تشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف وتحث الجميع على ضمان ان يكون السلام والأمن لشعب السودان اولوية قصوى. كما اكدت السعودية والامارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام كأساس لمزيد من الحوار حول كيفية استعادة وتعزيز شراكة مدنية عسكرية لما تبقى من الفترة الانتقالية بانتظار الانتخابات.

وأضافت ان ذلك سيساعد على ضمان وصول السودان الى الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، حتى يتمكن من مواصلة الفترة الانتقالية بدعم من اصدقاء السودان وشركائه الدوليين.

في غضون ذلك كشف توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان عن احتمالية عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك وقائد الجيش السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح. وأكد قلواك في تصريح لقناة «العربية» موافقة البرهان على اطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين واطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة.

الى ذلك قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الى مجلس حقوق الانسان الأممي مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورا الى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش، والى تعيين مقرر خاص لمتابعة اوضاع حقوق الانسان في هذا البلد. ويدين النص «بأشد العبارات» الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 اكتوبر ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا «الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك» كذلك فان مشروع القرار «يدين الاعتقال التعسفي» لحمدوك من قبل الجيش ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ«أهمية الاحترام الكامل لحقوق الانسان» وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.

