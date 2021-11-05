عربيات ودوليات

علنت القوات المسلحة المصرية افتتاح فرع جديد لخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان بالمستشفى العسكرى للطب النفسي. ووفقا لبيان الجيش المصري سيعمل الخط الجديد على تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الادمان مجانا مع مراعاة السرية التامة للمرضى. وأكد الجيش المصري على دعم القوات المسلحة لجهود مكافحة وعلاج الادمان وأن هذا المركز هو ثمرة الجهود المشتركة بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج انه تم حتى الآن علاج حوالي (15 ألف) مريض بمستشفيات القوات المسلحة الشريكة مع الصندوق في تحقيق النجاحات المتتالية في ذلك المجال. وأوضحت ان البيانات التحليلية للخط الساخن لعلاج الادمان تشير الى ان المستشفيات العسكرية تحقق افضل النتائج العلاجية بدءا من استكمال البرنامج العلاجي ومتابعة المرضى وصولا الى مرحلة التعافي. ويحاول الجيش المصري المساعدة في بعض الأعمال المدنية الخاصة بالمواطنين، من خلال توفير الرعاية الصحية لبعض الأشخاص، وذلك انطلاقا من دوره في مساعدة المجتمع على مكافحة كافة انواع الجريمة الناتجة عن تناول المخدرات.