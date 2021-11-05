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جنيف - بكين - الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من ان وتيرة انتقال فيروس كورونا في اوروبا «مقلقة جدا» مشيرة الى ان المنطقة الأوروبية قد تسجل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل فيما تحدث وزير الصحة الالماني يانس شبان من «اصابات هائلة» في صفوف غير المطعمين.

وقال هانز كلوغ مدير منظمة الصحة العالمية في اوروبا في مؤتمر صحافي ان «الوتيرة الحالية لانتقال «كوفيد-19» عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية». وأوضح انه «اذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فانه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فبراير 2022». يذكر ان الاقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.

في غضون ذلك نبه وزير الصحة الألماني يانس شبان من ان بلاده تشهد تفشياً «هائلاً» لوباء «كوفيد» بين غير الملقحين، داعيا الى اتخاذ تدابير اكثر صرامة للحد من الجائحة.

قال في مؤتمر صحافي «نواجه حاليا جائحة تتعلق بغير المحصنين بشكل اساسي وهي هائلة» مشددا على ان عدد الأسرة في قسم العناية المركزة بدأ ينفد من جديد. اعتبر لوثر ويلر رئيس معهد روبرت كوخ الصحي ان «الموجة الرابعة من الوباء تنتشر للأسف كما كنا نخشى لأن عدد الملقحين غير كافٍ». وأعرب عن اسفه لأن شروط دخول الأماكن العامة او المطاعم او المسارح لم تكن تطبق بشكل كافٍ.

ودعا الوزير المحافظ جميع الأقاليم التي يعود لها متابعة القضايا الصحية الى تشديد التدابير الخاصة بغير الملقحين في حال تفشى الوباء، بمنعهم من دخول اماكن عامة معينة أو بالزامهم اجراء اختبار الكشف عن الفيروس باهظ الثمن.

كما أعلن الوزير رغبته تسريع حملة التطعيم بجرعة معززة والموصى بها الآن لمن تزيد اعمارهم عن 70 عاماً، بعد ستة اشهر من تلقي اللقاح.

وعاد الوباء ليتفشى بقوة في بلد تأثر بشدة خلال فصلي الخريف والشتاء السابقين، وظن انه طوى صفحة فيروس كورونا جزئياً الأربعاء، ابلغ معهد روبرت كوخ عن اكثر من 20 الف اصابة جديدة في غضون 24 ساعة وعن 194 وفاة. وتلقى 55,6 مليون شخص جرعتين من اللقاح، اي 66,8 % من السكان، بحسب معهد روبرت كوخ المرجعي.

