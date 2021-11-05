عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، امس وزير الاعلام جورج قرداحي الذي اثارت تصريحاته ازمة مع دول خليجية، الى «تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية»، مؤكدا ان لبنان يعمل على «اعادة العلاقات مع الخليج الى طبيعتها». وفي كلمة متلفزة، اوضح ميقاتي ان السلطات اللبنانية تعمل على «معاجلة ملف العلاقة مع السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة»، مضيفا «سنسعى إلى التعاون للعودة عن القرارات المتخذة، التي تعيد العلاقات اللبنانية العربية، والخليجية بالذات، لطبيعتها». ووجه رئيس الوزراء اللبناني كلمة لقرداحي، قائلا «أكرر دعوة وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف، واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية». وتابع: «يبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف، ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب في ضرب الحكومة وتشتيتها بحيث لا تكون قادرة على الانتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت». واستطرد ميقاتي «مخطئ من يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف السياسية هما الحل، وعلى الجميع ان يقتنع بأنه لا يمكن لأي فريق ان يختصر البلد والشعب وحده. يقرر ونقرر جميعا التمسك بالثوابت الوطنية». كما دعا «الجميع لاختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة، مع التشديد على عودة الحكومة الى عملها الطبيعي بنشاط وايجابية، وتعويض الأيام التي ضاعت هدرا في مناكفات». وأشار رئيس الحكومة اللبنانية الى ان الأيام المقبلة ستشهد «اجتماعات ولقاءات فاصلة قبل تحديد الكلمة الفصل بكل شأن». واختتم كلمته بالقول «لنبتعد جميعا عن المناكفات. هذا هو طريق الحل ولا حل سواه، ولنختصر الوقت والمسافات للولوج الى العمل المنتج المنتظر». الى ذلك، اتفق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون على خريطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة مع دول الخليج، وفقا لما اعلنته الرئاسة اللبنانية. واستقبل عون امس رئيس الوزراء في قصر بعبدا، ونقلت الرئاسة عن ميقاتي قوله انه بحث مع الرئيس «سبل الخروج من الأزمة الحالية واتفقنا على خريطة طريق» من دون الادلاء بتفاصيل. الى ذلك، اعربت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان «عن ادانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على السعودية». وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية قال الثلاثاء ان الدفاعات الجوية «اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين اطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان». وأشارت الخارجية اللبنانية إلى انها تتضامن «مع المملكة في وجه اي اعتداء يطول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية». كما اكدت «تضامن لبنان الكامل ووقوفه الى جانب المملكة، شعبا وحكومة».

