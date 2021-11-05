عربيات ودوليات

ادى تزايد حالات الاصابة بوباء «كورونا» في اكثر من نصف المقاطعات الصينية الى تحرك السلطات لحماية العاصمة بكين التي تتأهب لاقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فيما تم ارجاء عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بسبب الوباء. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في الصين القول انه تم وقف بيع تذاكر قطارات قادمة من 123 محطة في 23 موقعا تم فيها تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا. وكانت حكومة بكين حظرت في وقت سابق دخول العاصمة على القادمين من مناطق تسجل حالات اصابة بفيروس كورونا. ورغم ان بكين شهدت تفشيا اكبر في السابق، فان التفشي الأخير جاء قبل ايام من انعقاد قمة رئيسية للحزب الشيوعي الحاكم. كما تم تعليق العمل في بعض المتاحف الرئيسة ودور السينما والمتنزهات والمكتبات في العاصمة. وعلى الرغم من ان الحكومة لم تغلق الأماكن العامة بشكل رسمي، فان السلطات دعت المواطنين الى تجنب الأماكن المزدحمة. ونشرت وزارة التجارة الصينية اعلانا على موقعها الالكتروني، تدعو فيه العائلات الى «تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ» لكنها لم تحدد الاسباب. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين امس انها تلقت تقارير عن تسجيل 104 اصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني وذلك مقارنة مع 93 في اليوم السابق.