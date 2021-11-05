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بيروت - الوكالات: أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انه حاول جاهدا منذ توليه المسؤولية ان يبقي ملف التحقيق بخصوص انفجار مرفأ بيروت في يد القضاء. وقال ميقاتي «حاولنا قدر المستطاع وسعينا بكل قوة الى ان يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء»، لافتا الى انه رفض التدخل فيه. وأشار الى ما وصفه بـ «الشطط» الذي وقع فيه المحقق العدلي طارق البيطار، قائلا «رفضنا التدخل فيه مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي». ودلل ميقاتي على هذا «الشطط»، قائلا «خاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء المناط وفق المادة 80 من الدستور بالمجلس النيابي، الا ان الأمر لم يغير في موقف البعض شيئا».

ووصف رئيس الوزراء اللبناني ازمة التحقيق بأنها «أول امتحان على طاولة مجلس الوزراء»، لافتا الى ان البعض كان يهدف منه الى «استدراج الحكومة للتدخل بأمر قضائي لا شأن لها به مع ما يتركه هذا التدخل من اضرار سيئة على سمعة لبنان والقضاء فيه وعلى التماسك الحكومي تاليا». وقال ان حكومته حددت «المسلّمات التي نتعاطى بها مع اي ملف قضائي، مع تفهم الظروف التي اوصلت هذا الملف الى ما وصل اليه». وأبدى ميقاتي تفهمه لما قال انه «سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة او ينتهجون خط المعارضة»، لكنه اكد ان «ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل».

يشار الى ان ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يواجه معارضة من البعض، حيث خرجت مظاهرات تطالب باقالة المحقق العدلي طارق البيطار، عقب استدعائه رئيس الحكومة السابق حسان دياب اكثر من مرة، وبعض الوزراء المحسوبين على حركات وأحزاب لبنانية.

