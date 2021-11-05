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بيروت - الوكالات: يعمل انطوان حداد الذي يمتلك مطعما في هذه المهنة منذ اكثر من 35 عاما لكنه يقول ان امله في الاستمرار كاد يتبدد وسط اسوأ ازمة مالية يعيشها لبنان في العصر الحديث. فقد فقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة ارباع السكان الى صفوف الفقراء.

وبالنسبة إلى حداد، فان الفرق بين هذه الأزمة وما عاشه لبنان من ازمات من قبل بما فيها الحرب الأهلية (1975-1990) هو انه لا نهاية تلوح في الأفق للأزمة الحالية. وقال حداد «بالأول كان عندك امل (في ان) بكرا بتخلص الحرب... بس هلق (الآن) ما في امل». وأضاف بلهجة ساخرة، مشيرا الى رزم اوراق النقد المتزايدة التي يحتاجها اللبنانيون حتى لمشترياتهم الأساسية بعد انهيار العملة ان القائمين على شؤون الحكم في البلاد وعدوا المواطنين بالمال الوفير وأصبح لديهم بالفعل قدر كبير من اوراق النقد «لنلعب بها». وأوضح «وعدونا (أصحاب السلطة) بشغلة كتير حلوة، وعدونا المصاري بأيدينا تلعب لعب والمصاري بأيدينا عم تلعب لعب». وقال حداد الذي يعمل مطعمه الصغير منذ 1984 انه لا يستطيع شراء سوى 10% من زيت الزيتون الذي يستخدمه بالمبلغ الذي كان يشتري به كل احتياجاته منه.

وعمدت الحكومة، التي تواجه انتخابات في مارس وهي تحاول التوصل الى خطة انقاذ يوافق عليها صندوق النقد الدولي، الى زيادة بدل الانتقال الى ثلاثة امثاله للعاملين لتخفيف بعض الصعوبات لكن اغلب المرتبات، بل وحتى الحد الأدنى للأجور، لم تشهد اي تعديل.

ويشعر موسى يعقوب بالذهول لكمية الأموال التي يحتاجها لادارة نشاطه. وقال وهو يحصي حوالي عشرة ملايين ليرة، كانت قيمتها 6600 دولار قبل الأزمة وانهارت قيمتها الآن لأقل من 500 دولار بسعر الصرف في السوق، «لم امسك من قبل في يدي بهذا المبلغ».

وغيّر صاحب متجر بقالة اسمه روني بو راشد الطريقة التي يحتفظ بها بأوراق النقد في درج النقود لأن الفئات الأصغر من اوراق النقد قلّ استعمالها ولم يعد للعملات المعدنية وجود تقريبا.

وقال بو راشد انه يتردد في تقدير حجم ما يحمله في جيوبه من مال عندما يهم بالخروج. وأضاف «أنا كزلمة... عم احتار شو بدي احمل بجيبتي لما فل (أخرج) اوقات بحمل مليون، مليون وخمسمئة... بس ان مقصد الحديث ما بيعملوا شي (لا قيمة لهذه الأرقام)». وربما تتجاوز قيمة فاتورة مطعم واحد الآن ما يحصل عليه بعض العاملين».

وقال علي جابر الذي يعمل في القطاع الخاص «بهيدا البلد اللي ما عنده مدخول وما عم يقدر يدبر حاله الله يعينه».

