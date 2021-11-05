دوليه

حسم ناديا ليفربول الإنكليزي وأياكس الهولندي تأهلهما إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقهما الفوز الرابع على التوالي، وارتقى مانشستر سيتي لصدارة المجموعة الأولى مستفيدا من تعثر باريس سان جرمان.

وضمن ليفربول التأهل، قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-0 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا تعادل ميلان الإيطالي 1-1 مع ضيفه بورتو البرتغالي.

وافتتح البرتغالي ديوغو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 13، قبل أن يحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 21، وتضاعفت معاناة أتلتيكو في المباراة، بعدما اضطر للعب بـ10 لاعبين بدءا من الدقيقة 36، عقب نيل لاعبه فيليبي بطاقة حمراء.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، بل إنه ضمن أيضا إنهاء مشواره في المجموعة وهو على القمة، ومن ثم ملاقاة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في باقي المجموعات السبع الأخرى بدور ثمن النهائي، حتى حال خسارته في مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة، في ظل ابتعاده بفارق 7 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه بورتو.

واحتل أتلتيكو المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تذيل ميلان، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق المتوجة بالبطولة برصيد 7 ألقاب، الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة، ضمن أياكس التأهل للدور المقبل بعد فوزه الثمين 3-1 على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، وتفوق سبورتينغ لشبونة البرتغالي 4-0 على ضيفه بشكتاش التركي. ورفع أياكس رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه دورتموند وسبورتينغ لشبونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما بقي بشكتاش قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الأولى، تفوق مانشستر سيتي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1، وارتقى للصدارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن نادي باريس سان جرمان الذي تعثر بميدان لايبزيغ الألماني 2-2. ويحتاج سيتي إلى نقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين لحجز مكانه في الدور المقبل، وسيخوض مواجهة مثيرة أمام ضيفه سان جرمان في الجولة المقبلة ستكون فاصلة في الصراع على صدارة المجموعة. من جانب آخر، عزز إنتر الإيطالي حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي، عقب فوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولودوفي 3-1. ورفع إنتر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الإسباني متصدر الترتيب، والذي فاز في وقت سابق على شاختار دونيتسك الأوكراني 2-1. على الجانب الآخر، تجمد رصيد شيريف عند 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن شاختار دونيتسك الأوكراني متذيل الترتيب، والذي تسببت خسارة شيريف في تأجيل خروجه من البطولة. وتابع ريال مدريد نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة اذ لم يخسر ريال مدريد في آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات بينها فوزه الساحق على شاختار ذهابا بخماسية نظيفة، وانتصاره على غريمه التقليدي على زعامة الكرة الاسبانية برشلونة 2-1 في مباراة الكلاسيكو في عقر دار الاخير اواخر الشهر الماضي. وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل لفريق العاصمة الاسبانية بعد سوء تفاهم بين الحارس الاوكراني واحد مدافعيه فانتزع البرازيلي فينيسيوس جونيور الكرة ومررها الى بنزيمة الذي اودعها في المرمى الخالي (15) مسجلا الهدف رقم الف لفريقه في دوري ابطال اوروبا بتسميتها القديمة (كأس أبطال الأندية الأوروبية) والحالية. وظن الجميع بان ريال مدريد في طريقه الى تحقيق نتيجة عريضة كما فعل ذهابا، لكن شاختار كان ندا عنيدا له وبعد ان اضاع البرازيلي فرناندو فرصة له عندما سدد فوق العارضة (30)، نجح في ادراك التعادل بعد ان تلقى كرة متقنة من الن باتريك وسددها على الطاير في شباك الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا (39). والهدف هو الاول لشاختار في المسابقة هذا الموسم.

وكانت الافضلية لريال مدريد في الشوط الثاني ونجح في حسم النتيجة في صالحه بعد لعبة ثلاثية مشتركة رائعة بين فينيسيوس جونيور وكاسيميرو قبل ان يتابعها بنزيمة داخل الشباك (61).

