دوليه

أكد المدير التنفيذي لنادي السدّ القطري تركي العلي اول من امس أن النادي لا يزال متمسّكاً بمدربه الإسباني تشافي هيرنانديس، في خضم زيارة لوفد من نادي برشلونة إلى الدوحة للتفاوض على ضم الأخير.

وكان وفد من برشلونة يضمّ نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، قد حطّ في العاصمة القطرية أول من أمس، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدرباً للفريق الكاتالوني خلفاً للهولندي المُقال رونالد كومان. وخلال حضور الوفد الإسباني مباراة السد والدحيل في الدوحة، نقل حساب السدّ على تويتر عن العلي قوله إن «موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم». وأكد «نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام».

من جهته، قال يوستي لصحافيين متوجدون في ملعب المباراة أول من أمس إن عدم حضور رئيس النادي جوان لابورتا إلى الدوحة «لا تمثل مشكلة لنادي السد» واصفاً العلاقة بـ»الممتازة»، ومشيداً بحرص إدارة السد على استقبال وفد برشلونة في مطار حمد الدولي. ولفت يوستي إلى أن «اجتماعاً سيعقد مع إدارة نادي السد بعد انتهاء المباراة مع الدحيل، على أن يُستكمل البحث في اجتماع آخر».

وقال تشافي بعد المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع الدحيل 3-3 «الناديان في محادثات ويجب التوصل إلى حل». وأضاف «أنا أتطلع للعودة إلى الوطن كما تتخيلون، لكنها مسألة احترام. لدي عقد ويجب أن يوافق الناديان. أنا متحمس للغاية للعودة إلى الوطن وأكثر من ذلك لأن أكون مدرباً لبرشلونة وهي مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية». وأضاف الإسباني أن هناك «شرطاً جزائياً صغيراً» في عقده مع نادي السد، وأشارت تقارير إلى أنه قيمته نحو خمسة ملايين يورو (5.8 مليون دولار). وتابع تشافي «أنا إيجابي للغاية، هذا ما أنا عليه، لقد كنت واضحاً جداً بشأن ما أريد. أعتقد أن الأمر يتعلق بساعات، وربما أيام. إنهم يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك». ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

