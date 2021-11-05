دوليه

استكمل البرازيلي كاسيميرو، بمشاركته في مواجهة شاختار دونتسك الأوكراني، أول من امس، 300 مباراة بقميص ريال مدريد، وهو إنجاز أكد أنه لم يتخيل أبدا الوصول إليه حين انضم لصفوف النادي في 2013، مؤكدا أنه ثمرة «العمل كل يوم». وعقب انتهاء اللقاء الذي فاز به الملكي (2-1) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قال اللاعب البالغ 29 عاما «إنه بالتأكيد رقم مهم للغاية». وأوضح «بصراحة لم أتخيل أبدا عندما وصلت إلى فريق الناشئين، أنني سأخوض هذا الكم من المباريات».

وأكد كاسيميرو «إنه حلم طفل. هذا النجاح الكبير يكمن في العمل اليومي. حتى لو كانت 300 مباراة، أشعر في كل مرة أنها المباراة الأولى بالنسبة لي وأحاول أن أبذل قصارى جهدي مثل جميع المباريات». ومنذ عودته من الإعارة في بورتو في صيف 2015، أصبح كاسيميرو أحد اللاعبين الأساسيين في ريال مدريد، وتوج معه بـ 14 لقبا، بواقع 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب لكأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي مرتين، لقب الدوري الإسباني مرتين، كأس السوبر الإسباني مرتين وكأس الملك مرة.

