دوليه

قاد نجما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سيث كوري وجويل إمبيد فريقهما إلى إلحاق الهزيمة الثانية بشيكاغو بولز الموسم الحالي بنتيجة 103-98 أول من أمس، فيما سقط دنفر ناغتس أمام ممفيس غريزليز 108-106.

وحافظ سيكسرز الذي افتقد خدمات بن سيمونز وداني غرين وتوبياس هاريس بسبب الإصابة و«كوفيد-19» توالياً، على التقدم في المباراة منذ بدايتها تقريباً على ملعب مركز ويلز فارغو.

وتصدر كوري قائمة الهدافين لفيلادلفيا برصيد 22 نقطة، بينما سجل إمبيد وجورج نيانغ 18 نقطة لكل منهما، ليحقق سيكسرز فوزه السادس مقابل خسارتين هذا الموسم.

في المقابل، سجل ديمار ديروزان 37 نقطة لشيكاغو، فيما أحرز زاك لافين 27 نقطة. كما سجّل لونزو بال من بولز 13 نقطة أيضاً. وفي مباراة أخرى، سجل الصربي نيكولا يوكيتش 34 نقطة، غير أنها لم تكن كافية لتجنيب دنفر ناغتس الخسارة 108-106 أمام ممفيس غريزليز المتألق. وحقق دجوكيتش، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، الفائز بجائزة 11 مرتدة وخمس تمريرات حاسمة، بينما أضاف ويل بارتون 26 نقطة لمصلحة دنفر.

وفي مواجهات أخرى، سقط سان انتونيو سبيرز أمام دالاس مافريكس 108-109، فيما فاز بروكلين نتس على أتلانتا هوكس 117-108.

