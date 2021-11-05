دوليه

من أداء فريقه أبدى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جرمان عدم رضاه عن أداء الفريق في مباراة لايبزيغ، التي انتهت بالتعادل 2-2، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا. وصرح بوكيتينو عبر شبكة راديو مونت كارلو «لقد رأينا كيف أن أداء المنافس قد يسبب لنا المصاعب، لقد أخطأنا في عدم أخذ المبادرة في بداية اللقاء، بالفعل لم نبدأ بشكل جيد». وأضاف المدرب الأرجنتيني «في الشوط الثاني سيطرنا بشكل أفضل، لكن كان علينا أيضا التحكم في الاستحواذ بشكل أفضل خاصة أمام فريق يجيد الارتداد السريع مثل لايبزيغ». وبسؤاله عن خسارة صدارة المجموعة، رد ماوريسيو «لم يتغير شيء، علينا أن نفوز في مانشستر لتأكيد تأهلنا». واختتم المدير الفني لسان جرمان تصريحاته بالإشادة بأداء لاعب الوسط جورجينو فينالدوم في المباراة، ونجاحه في تسجيل هدفي الفريق الباريسي.