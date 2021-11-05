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أشاد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد عقلة بالمستوى المميز الذي ظهر به المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والمقررة إقامتها في أوزبكستان.وقال عقلة في تصريح صحافي عقب عودة المنتخب من التصفيات التي احتضنت أوزبكستان لقاءات مجموعتها الرابعة إن الفريق الذي تأهل إلى النهائيات إلى جانب نظيره السعودي والمستضيف «يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين والموهوبين الذين قدموا مستويات مبشرة في إطار التصفيات». أضاف ان «المرحلة المقبلة صعبة وان الاتحاد سيعمل على إعداد الفريق بالشكل المطلوب لهذا الاستحقاق القاري المهم كما يعول على هذا الفريق الذي يعد مستقبل كرة القدم الكويتية».

وسيحصل اللاعبون على راحة قبل الاستعداد للسفر إلى التشيك يوم الإثنين المقبل لخوض مباراة ودية مع المنتخب المضيف تقام الخميس المقبل، إذ سيعتمد الجهاز الفني بقيادة الإسباني كارلوس غونزاليس في هذه المواجهة على لاعبي المنتخب الأولمبي المطعمين بلاعبي الخبرة مثل النجم بدر المطوع والحارس خالد الرشيدي ومحمد خليل وفهد حمود وعبدالمحسن التركماني، فيما يغيب اللاعبان بندر السلامة وخالد صباح عن الرحلة بسبب الاصابة. وتواصل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة عملها لتجهيز خطة إعداد طويلة الأمد للمنتخب قبل المشاركة في كأس آسيا 2022. من جانب آخر، أكد الاتحاد التشيكي لكرة القدم أهمية تعزيز العلاقات مع الكويت في مجالات الرياضة والشباب وذلك قبيل المباراة الدولية الودية بين منتخبي البلدين المقررة في 11 الجاري في مدينة اولوموتس التشيكية.جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الاتحاد التشيكي بيتر فوسك مع سفير الكويت لدى التشيك راشد الهاجري لبحث التحضير لاستقبال الأزرق الذي سيلاقي نظيره التشيكي في مدينة اولوموتس التشيكية والتي تبعد 280 كيلو مترا شمال شرق العاصمة براغ.وقال السفير الهاجري إنه جرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات واخر الترتيبات اللازمة لاستقبال وفد المنتخب الوطني.

