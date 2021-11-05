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أخيراً جاءت قرارات تصحيح الوضع الرياضي من هيئة الرياضة؟ علامة استفهام كبيرة؟ فقد مرت الكويت بظروف استثنائية خلال فترة ظهور جائحة كورونا منذ سنة ونصف السنة والتي أثرت في الكثير من الامور الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية... الخ وكانت الرياضة ايضا من ضحايا هذه الجائحة التي اوقفت حال الرياضة عمليا واداريا وقانونيا. فقد أجّلت الكثير من الاجراءات القانونية فيما يخص الانتخابات والتسجيل في عضوية الاندية الرياضية لم يستطع الكثير من اعضاء الجمعية العمومية الحضور بسبب الحظر الذي فرض على الناس من الخروج من منازلهم... الى هنا الامر يعتبر مقبولا وعاديا بسبب امر صحي خطير... ولكن عندما يبادر النادي العربي منفردا في البدء في تطبيق بعض بنود النظام الاساس في تكملة عضوية مجلس ادارته وتطلب منه هيئة الرياضة التريث الى حين حل اشكالية تكملة مدة التسجيل التي أجلت بسبب كورونا ويوافق العربي على ذلك ومن ثم تهمل الهيئة هذا الامر وتجعله ضبابي الشكل لا يعلم احد متى سيسمح له بتكملة او استيفاء قواعد التسجيل والانتخابات خلال الفترة القانونية لذلك او تأجيلها الى اجل غير مسمى يعتبر شيئا غير مقبول وقد يحمل مفاجآت لا نعرف الى اين ستوصلنا بذلك؟!

فأخيرا صدرت قرارات هذه المعضلة عن هيئة الرياضة متأخرة جدا جدا! فيأتي السؤال الذي يجب على الاندية الرياضية الاجابة عنه وهو: من يملك الحق في الدعوة للانتخابات او لاعادة فتح باب التسجيل؟ هل هي الهيئة ام لجنة سير الانتخابات بالنادي؟... والله من وراء القصد.

