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يلتقي القادسية مع النصر في الـ 05:35 مساء اليوم على استاد نادي الشباب ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس الاتحاد لحساب المجموعة الثانية، وفي التوقيت ذاته يلعب برقان مع الشباب على ملعب الفحيحيل ضمن المجموعة الأولى، فيما يتواجه العربي مع كاظمة في الـ 07:50 مساء على استاد علي صباح السالم ضمن المجموعة عينها.وعلى استاد جابر الدولي يبرز لقاء الكويت والسالمية في الـ 05:30 مساء لحساب المجموعة الثالثة.

وغداً تقام مباراتان، ففي المجموعة الثالثة يلتقي خيطان والجهراء في الـ 05:35 على ستاد علي صباح السالم، فيما يلعب الفحيحيل مع الصليبخات على ملعب الساحل في الـ 07:50 مساء ضمن المجموعة الثانية.

