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تغلب الكويت على الجهراء 89-84 بعد التمديد (الوقت الأصلي 79-79) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، التي شهدت أيضا فوز برقان على القرين 87-83 بعد التمديد (الوقت الأصلي 76-76).

وأفسدت بعض القرارات غير الموفقة من حكام المباراة لقاء الكويت مع الجهراء الذي يعتبر أطول المواجهات في تاريخ الدوري اذ انطلق في الـ 05:30 مساء وانتهى في الـ 09:00. وجاءت المباراة قوية وحماسية منذ البداية فأنهى الكويت الربع الاول 18-15، واستمر تقارب الاداء في الربع الثاني الذي حسمه الكويت (38-37). وتمكن الجهراء من اخذ الافضلية في الربع الثالث وانهاه 57-54.

وكانت المباراة تشهد أفضل أداء من الطرفين نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه الجهراء بقيادة المحترف اللبناني وائل عرقجي (أفضل مسجل 43 نقطة) والذي تعرض لإصابة بالغة في منتصف الربع الاخير بعد ضربة بالكوع من قبل محترف الكويت البوسني علم الدين كيكانوفيتش اذ بدت اللعبة بشكل متعمد الا أن الحكام لم يتعاملوا مع الحالة بالشكل المطلوب، خصوصا أن اللعبة خطرة وتسببت في اصابة اللاعب اللبناني ونقله إلى المستشفى. وتوقفت المباراة قرابة 30 دقيقة لمعالجة عرقجي الذي لم يكمل اللقاء، واتفق الفريقان على اكمال المباراة من دون مشاركة المحترفين، وتقدم الجهراء بفارق 6 نقاط قبل 40 ثانية من النهاية إلا أن الكويت تمكن من تحقيق التعادل 79-79 بثلاثيتين من محمد عدنان وفهد الظفيري ليلجأ الطرفان الى وقت اضافي مدته 5 دقائق.

وتكرر مشهد اصابة عرقجي قبل نهاية الوقت الاضافي بثلاثين ثانية بعد أن وثب لاعب الكويت علي الهدهود على لاعب الجهراء عبدالله العنزي الذي سقط فاقدا الوعي لتتوقف المباراة مرة أخرى قرابة 20 دقيقة قبل أن تستأنف «الثلاثين ثانية» وينهي الكويت اللقاء بالفوز 89-84.

ولم يكن الطاقم التحكيمي المكون من سالم الهزاع وحافظ الحلبي وعماد عاشور موفقا في الكثير من قراراته وبدا مهزوزا في اغلب فترات اللقاء ما أثر في سير المباراة التي شهدت الكثير من التوقفات وتسبب في «نرفزة» اللاعبين من الطرفين، كما أن عدم وجود سيارة اسعاف في الصالة افقد اللقاء قوته نظراً للتوقف الطويل بسبب اصابة اللاعبين.

وفي المباراة الثانية، استمرت الاثار حتى الثواني الاخيرة من اللقاء الذي امتد لوقت اضافي ايضا. وكان القرين قريبا من تحقيق الفوز حين تقدم 76-73 قبل 20 ثانية من نهاية اللقاء، إلا أن نجم برقان نواف الظفيري كان له رأي آخر بتسجيله ثلاثية حاسمة جرّت المباراة الى وقت اضافي تمكن من خلاله فريقه من انهاء اللقاء لمصلحته بصعوبة 87-83. وبهذه النتائج رفع الكويت رصيده الى 6 نقاط في صدارة الترتيب الى جانب كاظمة صاحب الرصيد ذاته، فيما ارتفع رصيد الجهراء الى 5 نقاط في المركز الثالث وهو الرصيد ذاته لبرقان، ثم يأتي القادسية برصيد 4 نقاط، فيما تذيل القرين الترتيب برصيد 3 نقاط.

