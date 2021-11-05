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يستضيف الزمالك غريمه التاريخي الأهلي مساء اليوم استاد القاهرة الدولي في قمة نارية ومرتقبة في الجولة الثالثة للدوري المصري.

ولا صوت يعلو في مصر اليوم على صوت قمة الكرة المصرية بين الغريمين التقليدين خاصة مع الرغبة الشديدة من الفريقين في الفوز. وبدأ الأهلي والزمالك الموسم الجاري من الدوري المصري بصورة رائعة حيث فاز الأول على الإسماعيلي برباعية ثم البنك الأهلي بهدف نظيف فيما حقق الثاني الانتصار على إنبي وطلائع الجيش بثنائية نظيفة في المواجهتين.

ولم تهتز شباك الأهلي أو الزمالك في أول جولتين وهو ما يظهر استعداد الفريقين جيدا للبطولة وسعيهما منذ البداية لحصد النقاط والانفراد بالصدارة.

يدخل الزمالك اللقاء طامعا في فوز جديد يمنحه الصدارة وفارق 3 نقاط عن غريمه في بداية الموسم ما سيساعده في رحلة الدفاع عن اللقب الذي ناله الموسم الماضي.

ويغيب عن الزمالك نجمه وقائده شيكابالا بعد فشل محاولات حل أزمة إيقافه 8 مباريات فيما يستعيد الفريق جهود يوسف أوباما الذي غاب عن مواجهة الجيش للإصابة.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد أبو جبل وأحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وطارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وأوباما وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

على الجانب الآخر يأمل الأهلي المدعوم بصفقات نارية في الفوز والتقدم على الغريم التقليدي مبكرا خاصة وأن الجماهير غير راضية عن الفريق بعدما خسر الدوري لصالح الزمالك ثم السوبر المصري لمصلحة طلائع الجيش. وتبدو صفوف الأهلي شبه مكتملة في مواجهة القمة خصوصا مع عودة الحارس والقائد محمد الشناوي وتعافيه من الإصابة.

ويغيب فقط محمود متولي للإصابة بجانب كهربا الذي تم استبعاده من المباراة. ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة تضم الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي ولويس ميكيسوني وأفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف.

