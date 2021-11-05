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عين الإسماعيلي المصري لاعبه السابق حمزة الجمل مدربا للفريق الأول خلفاً للمدير الفني المقال طلعت يوسف، فيما قدم يحيى الكومي الرئيس الجديد للنادي الشكر لليوسف، وقال «ليس لدي خلاف شخصي مع طلعت يوسف بل بالعكس أكن له كل تقدير واحترام ولكنني كنت غاضبا كمشجع للإسماعيلي من نتائج الفريق».

وأضاف «أرحب بزيارة طلعت يوسف مقر النادي الإسماعيلي بعد شفائه من فيروس كورونا وإنهاء هذا الخلاف فهو مدرب قدير ولكن الظروف لم تخدمه مع الإسماعيلي». وتابع «لن نتحمل سوء النتائج ولو خسر المدرب 3 مباريات متتالية فسيرحل وبرشلونة الإسباني لم يتحمل سوء نتائج الهولندي رونالد كومان وأقاله من منصبه».وأشار إلى أن طلعت يوسف حصل على مستحقاته المالية كاملة بتقاضي راتب أكتوبر الماضي وبقية راتبه في سبتمبر الماضي، موضحا أن الشرط الجزائي في عقد طلعت يوسف ينص على تقاضيه راتب شهر في حال إقالته.

وأضاف «سنحاول التوصل لاتفاق بالتراضي مع طلعت يوسف حول الشرط الجزائي».

