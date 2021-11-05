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قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء وليد الصالح اول من امس ان الاتحاد يسعى لإنشاء فريق محترف لرياضة القفز الحر بالمظلات للمشاركة في المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية المختلفة. جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء الصالح الذي يشغل أيضا منصب المدير العام الإدارة العامة لأمن مطار الكويت على هامش فعاليات المهرجان الدولي الرابع للقفز الحر بالمظلات الذي ينظمه الاتحاد العسكري المصري للمظلات والرياضات الجوية بمنطقة الأهرامات التاريخية بمشاركة 120 قافزا من 19 دولة من بينها الكويت. وأوضح أن اتحاد الشرطة تلقى دعوة من الاتحاد المصري للمظلات للمشاركة في المهرجان الرابع، مبينا أن الاتحاد كان حريصا على المشاركة وتم تكوين فريق يمثل جميع قطاعات وزارة الداخلية الكويتية. وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته القيادة العليا لوزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف لمشاركة منتخب الكويت في هذا الحدث. وأشار الى أن اتحاد الشرطة الرياضي وضع اشتراطات أساسية عدة لاختيار أعضاء فريق منتخب وزارة الداخلية لرياضة القفز الحر موضحا أن جميعهم اجتازوا أكثر من 300 قفزة. وأكد أنه ستتم زيادة عدد أفراد الفريق خلال الفترة المقبلة للمشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والدولية خاصة أن وزارة الداخلية تضم مجموعة كبيرة ومتميزة من المظليين. جلسات حوارية لـ «حكام الكرة» أعلن اتحاد الكرة عن إقامة جلسات حوارية خاصة بتدشين «إستراتيجية تطوير الحكام 2022-2026»، وذلك تعزيزاً للقاعدة الأساسية في تطوير المستوى الفني للحكام. وستقام الحلقات النقاشية في مقر الاتحاد لمدة 5 أيام متتالية من الساعة الـ 6 حتى الـ 9 مساء، حيث ستنطلق بعد غد الأحد وتختتم الخميس المقبل. ودعا الاتحاد أعضاء لجنة الحكام السابقين لحضور الجلسات الحوارية وذلك للاستفادة من خبرتهم الكبيرة.