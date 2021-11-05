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هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الفنان القدير محمد المنصور باختياره من المملكة الاردنية الهاشمية كشخصية فنية مميزة للحصول على جائزة تقديرية لتاريخه الفني المؤثر ضمن كوكبة من نجوم الفن العربي ورموز الأدب والفكر.

وبهذه المناسبة، نقل الناطق الرسمي للمجلس الامين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الانصاري تهنئة كل من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري والامين العام للمجلس كامل العبدالجليل للفنان المنصور الذي سيمنح خلال نوفمبر الحالي هذه الجائزة وينال التكريم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الاردنية.

وقال الانصاري «نهنئ انفسنا كمجلس وطني للثقافة والفنون والآداب وكل الفنانين والفنانات الكويتيين بهذه المناسبة السعيدة التي تعتبر تتويجا لمسيرة الفن الدرامي الكويتي».

