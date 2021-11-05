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عندما يأكل الناس الزيتون يتخلصون من النوى، لكن الفنان السوري مازن شيباني يبتكر منه ببراعة فائقة قطعا فنية ثلاثية الابعاد لمناظر طبيعية ومواقع عالمية شهيرة. يجلس شيباني خارج متجره الصغير في دمشق، يلصق النوى واحدة واحدة على سطح لوح خشبي، ويستخدم احيانا ما يصل الى 94 ألف نواة في العمل الفني. ويجمع حبات الزيتون من منزله ومنازل الاصدقاء والجيران ويقضي الساعات في انتاج قطعة فنية واحدة. وقال شيباني لوكالة «رويترز» انه يعلم ان فنه لا يدر الدخل الذي يحتاجه، لكنه الشيء الوحيد الذي ينسيه ما جرى ولا يزال يجري حوله.