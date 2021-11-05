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حدثني رجل كبير السن كان قد سافر إلى الهند مرات عدة في رحلات «السفر» الشهيرة للسفن الكويتية فقال لي ان الهند كانت ولاتزال بلاد السحر والعجائب والغرائب، لأننا كنا نرى فيها ما لم نره في بلادنا، ومن هذه الأشياء يقول، كنت أذهب أنا مع معزبي صاحب السفينة التي أعمل عليها لمقابلة زبون لنا معه علاقات تجارية عديدة، دخلنا مرة بناية من أربعة أو خمسة طوابق، وفي بهو البناية دخلنا ما يُشبه الصندوق يتسع لحوالي أربعة أشخاص، وأَغْلَق معزبي باب الصندوق بباب حديدي أشبه بباب القفص، ثم كبس على زر، فارتفع فينا، وبعد ذلك فتح الباب فوجدنا أنفسنا بالدور الرابع أمام مكتب الزبون... كل ذلك دون أن نستعمل الدرج!!!

وكان أصدقاؤنا الهنود يُسمون هذا الصندوق «لفت»

والشيء العجيب الثاني هو الذهاب مع أصدقائي إلى مكان يشبه الحوش الواسع بالليل بعد غروب الشمس، ويدفع كل منا بيزتين لدخول هذا المكان، وكنا نرى أمامنا حائطاً مصبوغاً باللون الأبيض، ولما أطفؤوا الأضواء، ظهرت صور بالأسود والأبيض لأناس هنود يتكلمون ويتحركون ويغنون رجالاً ونساءً ونحن كنا نعرف «نرطن» هندي تمام فقالوا لنا إن هذا المكان يُسمى «سينما»، والذي يشتغل أمامكم اسمه «فيلم سينمائي»، والناس الذين يتحركون أمامكم يُسمون ممثلين وممثلات.

والأغرب من هذا كله ما كنا نراه في الشارع من أصدقائنا الهنود وهم يركبون دراجات تسير بهم بسرعة دون أن يقع الواحد منهم، كأن الدراجة ملتصقه بالأرض بصمغ سحري.

وكنا جميعاً نعتقد جازمين أن كل هذا من أفعال السحر، ولما تكملنا في هذا الموضوع مع أحد الكويتيين من الذين سبقونا بزيارة الهند، قال لنا ان باستطاعتكم أنتم (الثلاثة) وكنا ثلاثة أصدقاء أن تستأجروا دراجة نظير بعض البيزات تعطوها لصاحب دكان تأجير الدراجات، وهو يقوم بتعليمكم ركوبها أولاً تحت إشرافه وبعد ذلك تعتمدون على أنفسكم، فعلاً بدأنا نحن الثلاثة بتجربة ركوب الدراجة بمساعدة أصدقائنا، فوقعنا مرات كثيرة، وأنجرحنا مرات كثيرة أيضاً.. ولكن في النهاية تعلمنا ركوب الدراجة.

يقول الكاتب المؤرخ محمد عبدالهادي جمال في كتابه الرائع «لقاء مع التاريخ»، ان الدراجة كانت تُستورد من بومبي إلى الكويت بواسطة البواخر في عهد الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع، حامي الكويت والذي سُئل مرة، لماذا لايوجد للكويت سور لحمايتها؟ فرد عليهم بكل قوة وثقة «أنا سور الكويت» كان الشيخ مبارك رجلاً وحاكماً لكل العصور.

في ذلك الوقت كان الشخص صاحب المال والحظ السعيد هو من يملك دراجة، وعدد الدراجات كان قليلاً لا يتجاوز عددها عشر دراجات، وكان عدد محدوداً من أهالي منطقة الوسط من مدينة الكويت هم من يملكون دراجات.

ومن أشهر هؤلاء: موسى المزيدي ويوسف المنيس ومحمود بوشهري وحسين المرهون ويوسف الدويري ومحمد المتروك وعبدالحسين النقي، بالاضافة إلى حسن اسماعيل جمال، وكان هؤلاء الأصدقاء يتجولون في الفرجان القريبة وهم فخورون بأنهم يركبون الدراجات بكل سهولة ويُسر، بينما بقية الناس يتفرجون عليهم بشيءٍ من الحسرة.

وبعض الناس كان يُسمي الدراجة «حصان الشيطان» لغرابة شكلها، وفي أيام الجُمع كان هؤلاء الأصدقاء يتوجهون إلى أشجار الأثل الموجودة بمنطقة الدسمة كنوع من الرحلات الخلوية، ثم يُعودن إلى بيوتهم، وفي بعض الأحيان يذهبون في رحلة إلى خارج المدينة إلى مناطق (كانت بعيدة) كحولي والبدع على شاطئ البحر، ويتناولون غذاءهم هناك ثم يعودون إلى الديرة في فترة العصر.

ومما يذكر أن الشيخ مبارك الصباح أمر وكيله في الهند السيد محمد السديراوي بشراء ست دراجات من النوع الممتاز لشباب العائلة، وعندما وصولها وزَّع دراجة واحدة إلى كل من الشيخ سلمان الحمود والشيخ سالم الحمود والشيخ علي الخليفة، بالإضافة إلى الشيخ أحمد الجابر والشيخ عبدالله السالم والشيخ حمد المبارك الصباح، والجدير بالذكر أن دراجة الشيخ حمد الصباح كانت صغيرة ذات ثلاث عجلات نظراً لصغر سن الشيخ في ذلك الوقت.

كما اشترى الشيخ مبارك دراجة لولده الشيخ ناصر المبارك الصباح، والذي كان يُسميه تحبباً «ناصر باشا»، والمعروف عن الشيخ ناصر أنه فقد بصره وهو صغير، ولكنه كان شاباً ذكياً، عوّض فقدان البصر بالانكباب على القراءة بالكتب بواسطة قارئ يقرأ له، وأقتنى الشيخ ناصر مكتبة عامرة بالكتب، وكان الشيخ ناصر يركب دراجته كأي شخص آخر ولكن بعون ومساعدة من صديق عمره السيد سليمان العدساني، وكان سليمان نفسه يملك دراجة أيضاً.

أمر الشيخ مبارك باقامة سباق للدراجات يبدأ من مدينة الكويت وينتهي في الجهراء، ثم العودة ثانية، اشترك بهذا السياق حوالي 25 شخصاً، ولم يكن في ذلك الوقت طريق من الأسفلت، ولكن كانت الأرض رملية، وكان السير بالدراجة عليها شاقاً ومتعباً، وأمر الشيخ كل متسابق أن يجهِّز دراجته ويلبس ملابس لائقة ويضع غترة وعقالاً ويحمل بندقية على كتفه.

بدأ السباق صباحاً ورجع المتسابقون في فترة المساء بعد الظهر بنفس اليوم وهم منهكون وخائرو القوى، ويُقال أن الغرض من السباق كان لإطلاع أهل الجهرة على الدراجة عن قرب وتشجيعهم على استعمالها.

وفي بداية الخمسينات بدأ موظفو الحكومة يستعملون الدراجات للوصول إلى مقار عملهم، لسببين اثنين، أولاً رخص سعر الدراجة مقارنة بسعر السيارة وهي لاتخرب ولا تستهلك وقوداً ولا تحتاج إلى صيانة، وثانياً أن سكك البلاد كانت لاتزال بحواريها الضيقة والملتوية، والتي يُصعب على صاحب السيارة الدخول في متاهاتها، وبعد ذلك أصبح كل أب يعد ابنه إذا نجح بالمدرسة وتفوق في دراسته، فإنه سيشتري له دراجة، وكانت هذه مكافأة عظيمة، وكان من المألوف جداً أن ترى شابًا يزور صديقًا له في فريج آخر راكباً دراجته، وأن يذهب صديقان لصيد السمك بواسطة الخيط والميدار على ساحل البحر بالدراجة، ولكن لم يكن الذهاب إلى السينما أو السوق ممكناً لعدم وجود حراسة على الدراجات خشية السرقة.

