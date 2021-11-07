تقييم المستوى والنموذج الجديد

آراء

«نحن متأخرون عن العالم».. جملةٌ تتردد كثيرا وتعبِّر عن عدم الرضا على ما نحن عليه في رحلتنا ومسارنا لتطبيق الاستراتيجية المحددة في إطار الرؤية على مستوى الكيانات والوطن، ونسأل أنفسنا سؤالا مستحقا: أين مكاننا في هذه الرحلة المرسومة، إن وجدت؟ وما مستوانا بين العالم؟

إن وجهنا السؤال على مستوى الوطن فسوف يكون المرشحون للاجابة هم المسؤولين، كلاً بما يخص مؤشراته، لكن فعليا هل يعلم المسؤول عن هذه المؤشرات ومقارنتها بالمؤشرات العالمية، وهل يعلم ما المسافة التي تبعد بين هذا المؤشر ونقطة الطموح التي نسعى إليها، وهل استُعين في بعض المؤسسات العالمية الموثوق بها لتقدير المستوى وتحديد مكاننا بين المؤشرات المتقدمة، وهل وضعنا جهازا وطنيا وعالميا قادرا على مساندة المسؤولين لتطوير مستوى مؤشراتهم؟!

تكلمت، ولن أتعب من طرح هذه التحديات. وبالمقابل أنا على يقين بأن الكثير من المسؤولين يحتاجون فعلا التثقيف والتدريب ليصلوا إلى مستوى الاستيعاب والتفاعل.

نأخذ نَفَساً عميقا...

لو قام كل مسؤول بواجبه فسيعلم أين يكون الكيان الذي يديره اليوم وأين يجب أن يكون، وهنا يجري رسم خريطة الطريق وصناعة خطة العمل ومتابعة مؤشرات الأداء من بعدها، عندها فقط نستطيع اللحاق بمن هم بالمستوى الذي نطمح إلى ان نصل إليه.

في العالم المتطور تُبنِّي نموذج التحول الرقمي وهو أحد الحلول التي تعطي الجانب الأدق لتقييم المؤشرات وتتابع المعلومات بآلية واضحة وبشفافية وبجودة عالية تُقدم على هيئة نظام متكامل بحلوله الذكية التي تحلل وتعالج وتدعم القرار، وكم نتمنى أن نحقق النموذج الأمثل للتحول الرقمي الذي يساند الطبقات الثلاث، وهم الكيانات الكبرى والأفراد والمسؤولون أصحاب القرار، لكن من خبرة أقول إن تحقيق رحلة التحول الرقمي ستكون صعبة في بيئة العمل عندنا ليست من الناحية العملية والتقنية والمالية، لكن بسبب البشر الذين يشكلون عثرة في تحقيق هذه الرحلة، وكل منهم يملك أسبابه. فمنهم من تشكل الشفافية بالمعلومة خطراً لهم، لأنه تعوَّد على تزيين المعلومات وتجميلها، والآخر هو المسؤول الذي يعيش أجواء المركزية ويريد ألا يجري عمل إلا عن طريقه ولا تنجز معاملة إلا بتوقيعه، والأخير هو من يتقن الاسلوب التقليدي ولا يريد أن يتطور.

عندما نتكلم عن رؤية ومؤشرات ونموذج فنحن فعلياً نتكلم عن عناصر لوطن متقدم، يملك فيه النظام الثواب والعقاب.

