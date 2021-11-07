آراء

كان لدى العرب قديماً ألقاب أو صفات يطلقونها على كل صاحب فعل أو قول وهذه الصفات أو الألقاب مستمرة حتى يومنا هذا، فعرف عندهم بأن من يتخذ قراره بسرعة «العجل»، ووصفوا من يتأخر في اتخاذ قراره «المتأني»، وبعض أمثالهم دلت على هذه الألقاب أو الصفات، فنجد المثال الذي يقول «في التأني السلامة وفي العجلة الندامة»، دليل واضح على ثقابة نظرتهم.

معنى التريث يعني البطء، والبطيء ريث، كما عرفه ابن منظور في لسان العرب، والتريث في الشيء له عوامل ايجابية كثيرة، منها اتضاح الصورة بشكل أوسع وأشمل لدى متخذ القرار، ومنها أيضا تقليل الجوانب السلبية جراء أي قرار أو فعل ينم عنهم.

أغلب من يتصف بالتريث هم أشخاص كبيرون بالسن، أو من له خدمة كبيرة في مجاله أين كان هذا المكان، والسبب يعود إلى عوامل التجربة والخبرة، لذا نجد بأن الأب يكون متريثاً في تعامله مع ابنائه، كما أن الشخص المسؤول في دوامه يكون متريث في تعامله مع الموظفين الذين تحت مسؤوليته، إن السياسي المحنك «المتريث» هو الذي يتخذ قراره في الوقت المناسب، عكس السياسي المندفع، والسبب يعود لأنهما على النقيض تماماً !!!.

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معرفة نتائج الحوار الوطني بشكل كامل، تتطلب التريث، مع صبر استراتيجي، حتى لا تضيع الفرصة لإصلاح الوضع السياسي الذي ينعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

