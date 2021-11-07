الاحتباس الحراريّ.. ومياه الريّ الزراعيّ

آراء

أحذّر وبشدّة من مغبة تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري... والاعتماد على المياه المحلّاة في الري الزراعي في الكويت.. ولعلي لا أبالغ؛ إذا قلت إن الاحتباس الحراري ومياه الري هي المحدّدات للزراعة في دول العالم بوجه عام وفي دولة الكويت بوجه خاص.

فأغلب مزروعاتنا الحقلية والمحمية سواء بسواء تُروى بمياه الآبار الارتوازية الصليبية (المالحة) وبمياه البحر المحلّاه المُباعة للمزارعين في مناطقهم الزراعية عبر تناكر تنطلق كل دقيقة من محطات المياه العذبة باتجاه مزارعنا... أو بمياه مكائن التحلية.. التي صارت تتفشّى في الكثير من مزارعنا الإنتاجية النموذجية المثمرة في الوفرة والعبدلي.

والمشكلة؛ أن استمرارنا في استخدام مياه الآبار الارتوازية المالحة، سيزيد من ملوحة التربة في الأرض.. فتعطلّها عن الإنتاج بفعل توالي السنين من دون أمطار طبيعية غزيرة.. وحفر الآبار الفوّارة.. ( لأعماق كثيرة ) خطير وممنوع علينا نحن المزارعين... وخطير... لأنه يهدد مخزون المياه الجوفية الصالحة.

أمّا بالنسبة لمياه الري المحلاة من البحر.. فهي مكلفة على الدولة.. ولا يمكن للزراعة في هذه الحالة أن تكون مجدية اقتصادياً للبلاد.. إذا جلبها المزارع عبر التناكر من محطات المياه العذبة الرئيسة هنا أو هناك.

وستكون المشكلة أكثر خطورة عندما تُستخدم مكائن التحلية في مزارعنا.. ليل نهار.. لأن الماء المالح الراجع من هذه المكائن يشكّل خطراً كبيراً على التربة.. وعلى مخزون المياه الجوفية؛ لأن نسبة الملوحة فيه عالية جدا.. وخطرة جدا... مع مرور السنين والمواسم الزراعية.

والحل كما أرى بترشيد استخدام المياه العذبة بتعميم أسلوب الري بالتنقيط، والرش.. وهذا معمول به في معظم مزارعنا، وزيادة ضخ المياه المعالجة رباعيا إلى مزارعنا.

فمما لا شك فيه أنّ تزويد مزارعنا بحاجتها من المياه المعالجة الرباعية.. لاستخدامها في ريّ مزروعاتنا المثمرة وغير المثمرة.. أفضل بكثير من رمي أو قذف مياه الصرف الصحي.. في عُرض البحر.. الأمر الذي يشكّل خطراً على مياه هذا البحر الزاخر.. وتهديدا لثروتنا السمكية... في عقر دارها!

وهناك حل ثالث لا يقلّ شأناً عن الحلول الأخرى- حسبما أرى ويرى كثير من الخبراء - في حلّ مشكلة الري الزراعي في الكويت، يتمثّل في الموافقة على تطبيق الأفكار الداعية إلى استيراد المياه العذبة عبر ناقلات بحرية عملاقة.. من دول غنية بالمياه الطبيعية العذبة.. قريبة أو بعيدة عن الكويت!

ولاشك في أن جلب المياه العذبة الطبيعية الصافية بعد تجهيز الخزانات الضخمة لها في جميع مناطق الكويت.. لاستخدامها في المنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات.. إلخ، سيخفف من عبء توفير المياه العذبة عبر التناطح العكسي لمياه البحر... المكلف على خزينة الدولة.. للاستخدام الآدمي. ما سينعكس بالخير على معظم المزارعين؛ فيحصلون على المياه العذبة الحيوية لمعظم الثمريات إن لم يكن كلها حقلياً ومحمياً.. بأسعار متهاودة.. ويبعدهم عن مكائن التحلية الخطرة على التربة الزراعية..والمياه الجوفية..وهذا سينعكس بدوره بالخيرات الوفيرة على الثروة الزراعية في شمال البلاد وجنوبها وحتى وسطها في كبد والصليبية!

بقي أن نتطرق إلى خطورة الاحتباس الحراري على مستقبل الزراعة في الكويت.. فأنا أذكر كيف كانت الأجواء قبل حوالي 50 عاماً أقل حرارة مما عليه الآن.. في العالم كله.. وهذا أمر خطير يواجه سكان العالم.. وعلى العالم كله أن يواجهه بجهود أكبر.. وإمكانات أفضل.

والخلاصة: الاحتباس الحراري ومياه الري... أهم المحدّدات الزراعية في كثير من بلاد العالم... ومنها الكويت؛ الأمر الذي يستوجب مزيداً من الاهتمام الحكومي بدراستهما دونما توقف.. وزيادة الرقعة الخضراء ومنع الرعي الجائر.. في صحراء الكويت.. لتقليل خطورة الاحتباس الحراري في العالم.. الذي نحن جزء منه، وتوفير مياه الري العذبة الحيوية للزراعة... عبر نقلها بالناقلات البحرية.. إلى بلادنا الكويت!

وللكلام بقية!

