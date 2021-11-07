فلسطيني تعليم العربية.. من جديد!

آراء

أما وقد بدأت ثمار خطة تدريس اللغة العربية المعمول بها منذ سنوات طوال في المدارس العربية العامة والأهلية، وفي المدارس الأجنبية الخاصة.. تتساقط غير صالحة للاستخدام الآدمي.. إذ تواترت الأخبار عن أن معظم الطلبة في مدارسنا لا يعرفون الآن أن يقرأوا جيداً ولا أن يعبّروا جيداً.. باللغة العربية.

ومن منطلق تجربتي الطويلة في تدريس مادة اللغة العربية في المدارس الحكومية وفي جميع المراحل الدراسية وفي المدارس الأجنبية.. لمدة 45 عاماً فإني أرى وجوب التركيز في درس اللغة العربية ولجميع المراحل على مهارتي القراءة والكتابة.. القراءة بكل أنواعها الجهرية والصامتة والاستماع.. كي يقرأ الطالب أو الطالبة قراءة جهرية سليمة صحيحة من حيث السرعة المناسبة والوصل والفصل وسلامة الضبط وتلوين الصوت وتمثيل المعنى، ومراعاة مخارج الحروف..

وكي يكتب الطلبة مراعين التفريق بين الهاء (ضمير الغائب) والتاء المربوطة وهمزة الوصل.. وهمزة القطع.. وكتابة الهمزات وسط الكلمة وآخرها..والألف اللينة.. في الكلمة حرفا وفعلا واسما.

والأهم؛ أن يعبّر الطلبة عما يعتمل في صدورهم من مشاعر وإحساسات وفي قلوبهم من فِكر ومعان أو حقائق ورؤى، مستخدمين الأسلوب الأدبي في الكتابة الأدبية شعراً ونثراً، والأسلوب العلمي في الكتابة العلمية: طب وكيماء وفيزياء وأحياء وجغرافيا... والأسلوب العلمي المتأدب في كتابة التاريخ والفلسفة وعلم النفس.

نعم؛ علينا التركيز في هذه المرحلة -على الأقل - على القراءة والكتابة.. من دون القواعد النحوية وفذلكاتها والبلاغة وفنونها.. التي لا تُسهم في توضيح معنى ولا في سلامة نطق.. لدى الطالب.

كما يجب تحديث الموضوعات المقررة على الطلبة شعراً ونثراً.. كي لا تكون مملّة.. صعبة القراءة والفهم والإدراك.. كما هي الآن..!

وعدم تدريس النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في مادة اللغة العربية - بداية كل فصل دراسي؛ لأن لهذه النصوص الكريمة متخصصيها من زملائنا الأفاضل مدرّسي التربية الإسلامية.. فهم الأقدر على تدريسها وفهم معانيها وشرح كلماتها وحتى بيان سرّ بلاغتها وجمالها.. وإعجازها.. منا نحن مدرّسي اللغة العربية.

مذكّرين بأن لدينا عددا من الطلبة غير المسلمين يدرسون اللغة العربية.. أيضاً في مدارسنا..!

وما دام الشيء بالشيء يُذكر، فإن من الأهمية بمكان أن يُراعى جيداً اختيار المدرسين الأوائل للغة العربية ولكل المواد وحسن الاستفادة من خبراتهم التي أهَّلتهم لإدارة قسم اللغة العربية في مدارسهم، وذلك بتكلفة الواحد أو الواحدة منهم تدريس منهجين من مناهج المرحلة التي يشرف عليها، مع ضرورة مشاركته أو مشاركتها بوضع الأسئلة وتصحيحها مع المدرسين والمدرّسات وكتابة محاضر الاجتماعات الأسبوعية، التي يحاضر فيها بالمدرسين أسبوعياً..!

فماذا يعني أن تدرِّس مدرسة أولى في هذه المدرسة أو تلك منهجا واحدا بساعة أوساعتين طوال الأسبوع؟!

هذه بطالة سافرة!

لقد بُحّ صوتنا وجفّ قلمنا.. ونحن نطالب بمنهج مبسّط؛ لتدريس الطلبة العرب في المدارس الأجنبية.. فهؤلاء الطلبة عندهم اللغة العربية.. اللغة الثانية بعد اللغة الأجنبية التي يتعلّمون بها.. وعليه؛ فمن حقهم علينا أن نعلّمهم القراءة الصحيحة والكتابة المعبّرة.. على أن تكون اللغة العربية مادة نجاح ورسوب أسوة بالمواد الأخرى.. ليهتموا بها.

والدعوة موصولة لمسؤولي التعليم العالي في الجامعات والمعاهد العليا لاشتراط النجاح في اللغة العربية كشرط للالتحاق بها..

وختاماً، العدول عن الخطأ خير من التمادي فيه.

وأنتم أحرار...!

