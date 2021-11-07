مصر: إلزام كل طالب جامعي بمحو أمية 4 أشخاص كشرط للتخرج !

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أكد رئيس جامعة عين شمس د. محمود المتيني، أن مجلس الجامعة قرر إلزام كل طالب بمحو أمية 4 أشخاص كشرط للتخرج، مشيدا بمبادرة هيئة تعليم الكبار بحافز لكل شخص يتم محو أميته، لافتا إلى أن الجامعة ستتكفل بمصروفات كل طالب يقوم بمحو أمية أكثر من 4 أشخاص. وقال إن هناك قناعة كبيرة لديه بأننا لن نجني ثمار ما تشهده الدولة من تنمية غير مسبوقة فى ظل الحديث عن الأرقام الكبيرة من محو الأمية. وأضاف المتيني، أن عدد الأميين في مصر، حوالي 17 مليون أمي، بنسبة 27 % من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من ( 15 عاما فأكثر)، وتزداد نسبة الإناث الأميات عن نسبة الذكور بحوالي 10 %، مؤكدا أن الجامعة اهتمت بالمشاركة في مبادرات القضاء على هذه الظاهرة التي تقف عقبة أمام تقدم مصر، حيث حرصت الجامعة على القيام بدورها المجتمعي، باتخاذ العديد من الاجراءات التي مكنتها من تصدر كل الجامعات المصرية في محو الأمية.