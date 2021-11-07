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المحرق بطل «الآسيوي»


توج المحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الاسيوي للمرة الثانية في تاريخه وذلك بعد فوزه على نادي ناساف كارشي الاوزبكي بنتيجة 3-0 اول من امس.
وسجل اهداف المحرق في المباراة التي اقيمت على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة محمود مرضي في الدقيقة الثانية وحسين جميل في الدقيقة 74 وفلافيو في الدقيقة 80 .ووصل المحرق للمباراة النهائية بعد فوزه على الكويت الكويتي 2-0 في اطار نهائي منطقة غرب اسيا فيما وصل ناساف بعد فوزه على نادي لي مان 3-2 في نهائي مجموعة شرق آسيا.يذكر ان المحرق حقق لقب البطولة لأول مرة في عام 2008 بعد فوزه على نادي الصفاء اللبناني.


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