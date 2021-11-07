انعطاف.. إلى الاستقالة

الأولى

فيما يرتقب ان ترسو سفينة العفو الخاص على مزيد من الهدوء، علمت «النهار» ان الحكومة تود قطع كل فرص تعكير صفو العلاقة بين السلطتين.

وبحسب مصدر برلماني، فإن الرأي الغالب في الحكومة يرى ضرورة الانعطاف نحو خيار الاستقالة سواء اليوم الاحد او خلال جلسة مجلس الوزراء غدا او صباح الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير للحيلولة دون انعقاد جلسة مجلس الامة التي ستدرج على جدول اعمالها استجوابات متعددة.

ولفت المصدر الى ان الحكومة ترمي الى تهيئة الساحة السياسية والشعبية لصدور مرسوم العفو وشيوع اجواء الاحتفال والفرح والوحدة الوطنية لتجنب اي تكييفات سياسية أخرى خاصة مع وجود استجوابات على جدول اعمال المجلس في ظل اتجاهات نيابية تميل الى التصيد في الماء العكر. ولوحظ خلال اليومين الماضيين الانعكاسات الايجابية التي اثمرها الحوار الوطني ولجنة ضوابط العفو بعيدا عن الاعلام حيث عم الهدوء والاستبشار الأغلبية الساحقة من النواب منذ رفع التقرير الاول للجنة ضوابط العفو الخميس الماضي، كما لوحظ غياب الاصوات النيابية التي كانت مشككة في جدية الحوار وفي لجنة ضوابط العفو.

من جانبهما، حذر النائبان احمد الحمد وهشام الصالح من بعض النواب السابقين ذوي الاصطفافات الطائفية الرامية الى تعكير اجواء العفو، داعين الى قول الخير وتوحيد الصف الوطني.

النائب الحمد قال انه ‏مع أولى بشائر العفو الكريم والمصالحة الوطنية يحلو للبعض تجاهل حقيقة أن كل الكويتيين شركاء في الوطن وإن اختلفت وجهات نظرهم وتباينت توجهاتهم أو انتماءاتهم، وحري بهذا البعض أن يقول خيرا او أن يصمت، لأن الكلام الطائفي البغيض يتنافى مع أجواء الوحدة الوطنية السائدة.

وقال النائب د. هشام الصالح ان ‏تباشير الخير تلوح بالأفق بإذن الله، والوطن أمام صفحة جديدة وعفو كريم من أمير كريم يعم الجميع ويوحد الصفوف.

وأكد الصالح ان العفو الأميري من صميم صلاحيات سمو الأمير التي لا يجوز المساس بها، وقال ان محاولات إثارة الفتن أصبحت مكشوفة، واستغرب ممن استفاد من العفو أن يستنكر على غيره ذلك.