المطيري أشاد بإنجازات «الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية»

الأولى

استقبل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في مكتبه يوم الخميس الماضي وفد النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية برئاسة عماد بوخمسين رئيس مجلس إدارة النادي، يرافقه عيسى حمزة أمين السر العام، وفؤاد ابوعرجة المدير الفني للنادي، وعضو النادي بطل الشرق الأوسط للراليات مشاري الظفيري. (طالع ص 19)

وقدم عماد بوخمسين شرحاً تفصيلياً للوزير المطيري عن مشاركات وإنجازات النادي منذ تأسيسه سنة 2019 والبطولات المحلية والدولية التي قام النادي بتنظيمها، كما قدم للوزير المطيري شرحاً عن أسباب تأجيل رالي الكويت الدولي الذي كان من المقرر تنظيمه هذا الشهر. وأشاد المطيري بإنجازات النادي وبقرار تأجيل الرالي، مؤكداً حرصه على استمرار رعايته لرالي الكويت الدولي في شهر مارس القادم، كما طلب الوزير المطيري أن يتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن النادي والهيئة العامة للرياضة ووزارة الإعلام والهيئات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتسهيل إقامة الرالي الدولي والتغلب على جميع المعوقات التي قد تعيق تنظيم الرالي الدولي للخروج بالرالي بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة الكويت الدولية.

كما ناقش الوزير المطيري إمكانية استضافة بطولات عالمية لرياضة السيارات والدراجات النارية في الكويت، مشيراً إلى ضرورة تأهيل لجان مختصة من جميع الهيئات الحكومية من أجل تسهيل استضافة البطولات العالمية وتذليل جميع المعوقات أمامها.

وقد أكد عماد بوخمسين استعداد النادي لاستضافة مثل هذه البطولات في الكويت والتعاون مع جميع الجهات الرسمية في الدولة من أجل إنجاح هذه الاستضافات، لا سيما وأن الكويت كانت سباقة في المنطقة العربية بتنظيم بطولات رياضة السيارات، ولفت إلى أن إدارة النادي تربطها علاقة وثيقة مع الاتحادات الدولية للسيارات والدراجات النارية.

واستمع وفد النادي باهتمام شديد لآراء ومقترحات الوزير المطيري النابعة من حرصه على تطوير الرياضة في الكويت، فيما أثنى عماد بوخمسين على ما قدمه معاليه من آراء، وأشاد بمواقف الوزير الشاب الرياضية وحرصه على دعم الشباب الرياضي الكويتي.

وعبر عماد بوخمسين عن حرص مجلس إدارة النادي على التعاون مع الوزير المطيري ومع الحكومة الرشيدة لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين لتطوير الرياضة في الكويت.