«المشروعات السياحية».. تحت «المحاسبة»

الأولى

لا يزال التناقض والتخبط سمتين رئيستين في شركة المشروعات السياحية، فقد كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة، عن نقص في تمويل مشروعاتها الاستراتيجية، وانحراف في أرباحها ومصروفاتها التشغيلية، ومخالفات بالجملة في العقود الاستثمارية.

وأظهر التقرير سياسة عشوائية للشركة في الاستغناء عن العاملين الكويتيين بحجة جائحة كورونا، في الوقت الذي تستمر فيه الشركة بالابقاء على عقود استشارية تكلفها مبالغ مرتفعة.

وأورد ديوان المحاسبة عدداً من الملاحظات على أداء شركة المشروعات السياحية عن العام المالي 2020/2021 والتي من بينها : 154 مليون دينار غير محصَّلة من مستثمرين، وتحول نتائج الشركة من صافي أرباح 2.6 مليون في 2019 إلى 4.9 ملايين خسارة وبنسبة تراجع قدرها 288.6%، فضلاً عن تحول سلبي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بقيمة 13.78 مليون دينار الأمر الذي يعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وصعوبة تحقيق تدفق نقدي إيجابي، وسجل التقرير ارتفاعا في المصروفات العمومية والإدارية.

ورصد التقرير انحرافات سلبية بين إجمالي الإيرادات الفعلية البالغة 13.54 مليون دينار والتقديرية البالغة 20.87 مليوناً، حيث بلغت قيمة الانحرافات السلبية 7.3 ملايين دينار، فيما بلغت الانحرافات في نتائج أعمال الشركة الفعلية والتقديرية نسبة 630% في بعض المرافق.

وأظهر الديوان انخفاض إيرادات الأندية والمراسي بقيمة 353 ألف دينار نتيجة منح الأعضاء اشتراكات مجانية، وتأخر تنفيذ مشروعي شاطئ المسيلة وشاطئ العقيلة الأمر الذي ترتب عليه تغيير مواعيد الانتهاء من المشروع مرات عدة لينتهي بتاريخ 20 فبراير 2023، ومخالفات للشركة بعقود المطاعم الجديدة المبرمة مع المستثمرين، وإغلاق الشركة لمعظم مرافقها، الأمر الذي تسبب في نقص الإيرادات وعدم توفر خدمات ترفيهية للجمهور.