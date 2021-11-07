loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مليارا دينار ديوناً حكومية متراكمة


حدد تقرير صادر من ديوان المحاسبة، أبرز المؤشرات ونتائج تحليل البيانات المالية الاجمالية للجهات المشمولة برقابة الديوان خلال السنة المالية 2020/2021 والتي كان أهمها انخفاض الإيرادات غير النفطية المحصلة بنحو 120.2 مليون دينار.
وأضاف التقرير ان من ابرز المؤشرات، تراكم الإيرادات غير المحصلة، والتي بلغت وفق قيمة ما امكن حصرة 1.979 مليار دينار، وهو ما يشير الى عدم بذل الإدارة المالية الجهود اللازمة لتحصيل تلك الإيرادات.
ونصح التقرير بضرورة تنويع مصادر الإيرادات العامة، لتقليل درجة الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال اصلاح النظام الضريبي، وإعادة النظر في تسعير العديد من الخدمات المختلفة والاستخدامات المتعلقة باملاك الدولة. وشدد التقرير على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية للدولة وتنمية الانفاق الراسمالي الاستثماري، من خلال ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية. وطالب التقرير بضرورة تطوير الجهات الحكومية لقدراتها التنفيذية، بما يتناسب مع احتياجات تنفيذ برامج المليونية وبما يحقق حسن استخدام اعتمادات الميزانية في الاغراض المخصصة لها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة