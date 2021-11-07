مليارا دينار ديوناً حكومية متراكمة

الأولى

حدد تقرير صادر من ديوان المحاسبة، أبرز المؤشرات ونتائج تحليل البيانات المالية الاجمالية للجهات المشمولة برقابة الديوان خلال السنة المالية 2020/2021 والتي كان أهمها انخفاض الإيرادات غير النفطية المحصلة بنحو 120.2 مليون دينار.

وأضاف التقرير ان من ابرز المؤشرات، تراكم الإيرادات غير المحصلة، والتي بلغت وفق قيمة ما امكن حصرة 1.979 مليار دينار، وهو ما يشير الى عدم بذل الإدارة المالية الجهود اللازمة لتحصيل تلك الإيرادات.

ونصح التقرير بضرورة تنويع مصادر الإيرادات العامة، لتقليل درجة الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال اصلاح النظام الضريبي، وإعادة النظر في تسعير العديد من الخدمات المختلفة والاستخدامات المتعلقة باملاك الدولة. وشدد التقرير على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية للدولة وتنمية الانفاق الراسمالي الاستثماري، من خلال ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية. وطالب التقرير بضرورة تطوير الجهات الحكومية لقدراتها التنفيذية، بما يتناسب مع احتياجات تنفيذ برامج المليونية وبما يحقق حسن استخدام اعتمادات الميزانية في الاغراض المخصصة لها.

