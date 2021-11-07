500 - 600 دينار.. التأمين الصحي للوافد الستيني

الأولى

بدت ملامح قرار تجديد إقامات الوافدين ممن بلغوا سن ستين عاما من غير الحاصلين على الشهادات الجامعية تتضح، حيث أكدت مصادر مطلعة ان الوافد الستيني عليه أن يدفع مبلغا يتراوح بين 1000 و1100 سنوياً بسبيل تجديد إذن العمل له.

وكشفت المصادر أن الرسوم الحكومية تبلغ 500 دينار، في حين ستكون قيمة التأمين الصحي الشامل تتراوح بين 500 و600 دينار، وستكون مقتصرة فقط على شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت.

من جانبه، أعرب سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب عن شكره الكويت على إعفائها الفلسطينيين من قرار «الـ60 عاما».

وقال: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في الكويت، أرفع الى القيادة السياسية في الكويت أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير على قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء حَمَلة الجنسية الفلسطينية من رسوم «الـ 60 عاما».

وأضاف إن هذا الإعفاء وهذه المكرمة الكويتية الإنسانية ليسا جديدين على كويت الإنسانية كويت الخير، كويت العطاء، وهي مدماك آخر في صرح العلاقات الكويتية- الفلسطينية التاريخية والمميزة، كما أنها امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيد مستمر لمواقفها المعروفة بأن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها، وان فلسطين ستبقى البوصلة وان الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا الى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.