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«الأوقاف» تحقِّق في تغيير مسميات وافدين للحصول على «الليسن»


كشفت وزارة الأوقاف أنها شكَّلت لجان تحقيق في التجاوزات المتعلقة بـ «تغيير مسميات وظيفية لوافدين من اجل استخراج رخص القيادة»، مبينة أن ذلك جرى قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.
وقالت في بيان «شكّلت الوزارة لجان تحقيق فور اكتشافها الموضوع وبادرت بالإجراءات التصحيحية، لتلافي حدوث ذلك مستقبلا، كما فتحت قناة للتنسق والتواصل المستمرين مع وزارة الداخلية لحصر الأعداد المخالفة وكشف كل التجاوزات وإحالة أصحابها للتحقيق ومجازاة من تسبب في حدوثها».
وأكدت أنها حريصة على معالجة أي تجاوز فور اكتشافه ومحاسبة من يتسبّب في وقوعه.


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