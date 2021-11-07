آلية لاسترداد «أملاك الدولة» المبيعة

الأولى

كشفت مصادر مالية أن ادارة أملاك الدولة تبحث عن آلية تحصيل لاسترداد بعض أملاك الدولة المبيعة، حيث إن الجهات التي اشترتها استحوذت على أصول مستأجرة من قبل الدولة من دون إخطار الجهات المسؤولة بتفاصيل البيع، ما نتجت عنه نزاعات حول انتقال الأراضي. وأكدت المصادر أن في ذلك خطأ جسيماً يضر بالمال العام يجب تصحيحه من خلال البحث في عدد من الخيارات لاسترداد بعض الأراضي والممتلكات من الشركات، موضحة أن أبرز الخيارات المطروحة التواصل مع الجهات البائعة والمشترين لاسترداد الأراضي والأصول التي اعتبرتها الجهات المشترية حقاً أصيلاً لها.

وأشارت الى ان الخيار الآخر ينص على رفع قضايا على الشركات المنتفعة بعملية البيع وفق بنود العقد المبرم بينهم للتنازل عن الأصول ودفع القيم الإيجارية المتأخرة.