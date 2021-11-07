طهبوب: إعفاء الفلسطينيين من قرار الـ 60 مكرمة كويتية

أول النهار

أعرب سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب عن شكره لمجلس الوزراء لقرار إعفاء الفلسطينيين من قرار الـ60 عاما، وقال في تصريح له : بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع ابناء الجالية الفلسطينية في الكويت الشقيقة، ارفع الى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد والى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد الناصر والى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ارفع اسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير على قرار مجلس الوزراء القاضي باعفاء حملة الجنسية الفلسطينية من رسوم الـ(60) عاماً.

وأضاف ان هذا الاعفاء وهذه المكرمة الكويتية الانسانية ليست جديدة على كويت الانسانية كويت الخير كويت العطاء وهي امتداد آخر في صرح العلاقات الكويتية الفلسطينية التاريخية والمميزة كما انها امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدًا مستمرا لمواقفها من ان القضية الفلسطينية هي من اولى اولوياتها وان فلسطين ستبقى البوصلة وان الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا الى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

