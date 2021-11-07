العوضي: أضرار الحروب تشمل تدمير البيئة وتلوث المياه

أول النهار

على الرغم من أن البشر يحصون دائما خسائر وأضرار الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين وبما تم تدميره من مدن وسبل الحياة فإن البيئة تبقى في كثير من الأحيان ضحية غير معلنة لها إذ يتم تدميرها والتسبب بأضرار فادحة لها من قبيل حرائق المحاصيل والغابات وتلويث آبار المياه والتربة وقتل الحيوانات بغية تحقيق مكاسب عسكرية.

وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية الذي يصادف السادس من نوفمبر من كل عام وفق ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن القول إن كارثة الغزو العراقي للكويت عام 1990 تعد أبلغ مثال على ذلك بسبب بطش النظام العراقي البائد بكل الكويت ومنها بيئتها وطبيعتها التي عمد الى حرق آبار النفط وتخريب كل أشكال الجمال فيها من زراعات ومساحات خضراء ومحميات بل وحتى مناطق البر لم تسلم من ألغامه القاتلة.

لكن الكويت وبعزيمة قيادتها وشعبها استطاعت التغلب على آثار العدوان وترميم بيئتها والنهوض بها من جديد بالعمل الجبار بآخر التكنولوجيات والوسائل الحديثة بل وأقرت القوانين والتشريعات التي تجرم اي شكل من أشكال التعدي على البيئة وتفرض غرامات باهظة على مرتكبيها باعتبار البيئة قيمة حضارية وثروة لا تعوض ينبغي المحافظة عليها.

وبهذه المناسبة قالت مدير ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي في الهيئة العامة للبيئة لينا العوضي لـ«كونا» ان للحروب والنزاعات العسكرية آثارا وأضرارا كبيرة ومتعددة لا تقتصر على حصد أرواح البشر وتدمير ممتلكاتهم واقتصادهم فحسب بل يصل ضررها الى البيئة بأكملها وما تحويه من عناصر ومكوناتها الصخرية والمائية والجوية والحيوية ولا تتعافى البيئة من هذه الأضرار بسرعة بل تحتاج إلى وقت طويل وبذل جهد كبير وخسائر اقتصادية لإعادتها إلى حالتها الطبيعية.

وأضافت أن الغزو العراقي الغاشم الذي امتد من بداية أغسطس 1990 حتى نهاية فبراير 1991 ألقى بظلاله على بيئة الكويت بمختلف عناصرها.

وذكرت ان القوات العراقية زرعت ما يقارب مليوني لغم في صحراء وسواحل الكويت وهناك عدد منها في صحراء الكويت ويكمن خطرها في أنها قد تكون مخفية تحت الكثبان الرملية اذ يمتاز مناخ الكويت بالعواصف الرملية والترابية وينتج عن ذلك احتكاك للرمال ما يؤدي إلى تولد شحنات كهروستاتيكية تؤدي إلى الانفجار الذاتي للألغام ويحصل كذلك الانفجار الذاتي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

مبادرة كويتية

وقالت ان للقوات العراقية يداً في البحيرات النفطية التي تشكلت على مساحة تقدر بأكثر من 114 كيلو مترا مربعا والتي كانت نتيجة لتفجير القوات العراقية أكثر من 700 بئر نفطية ما أدى إلى تسرب النفط الخام فوق الأراضي الكويتية وتراكمت هذه البحيرات في منخفضات المناطق الصحراوية فأصبح 40 مليون متر مكعب من التربة ملوثا.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب لـ(كونا) إنه بهذه المناسبة نستذكر تبني أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه لمبادرة المجتمع المدني الكويتية بمنع استخدام البيئة في الحروب والذي لولا سعيه الدبلوماسي ما خرج القرار الأممي قبل 21 عاما وما كنا نحتفل اليوم وما انتفضت البيئة في أي مكان بالعالم ضد الصراعات العسكرية.

مستقبل الأجيال

واشارت العقاب الى انه لم يتم اختيار هذا اليوم تخليدا لمناسبة وطنية في الكويت بل تمت الموافقة عليه للمنفعة العامة ليستذكروا حجم التلوث الذي يصيب البيئة نتيجة الحروب ولتسليط الضوء على ما رصد حول الاقليم وفي داخله وحجم الجهود التي بذلت في الاقليم لاطفاء الابار وايقاف التلوث العابر للحدود ووقف استنزاف مستقبل الاجيال القادمة وحماية الموارد الطبيعية.

وذكرت انه من أجل الكويت أصبح إطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة يوما عالميا لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية فقبل نحو 21 عاما بادرت الجمعية بمبادرة للفت الانتباه لحاجتنا منع استخدام البيئة في الحروب وذلك بعدما تضررت جميع مكوناتها وموائلها جراء الغزو العراقي لبلدنا.

بدوره، قال رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني في تصريح مماثل ل(كونا) ان جيش الاحتلال دمر أغلب محطات القوى الكهربائية ما أدى الى تعطيل عمل محطات التحلية المائية وتوقف خدمة المياه كما قام بسرقة ومصادرة معظم الأجهزة والمعدات الحيوية في محطات التحلية ما أدى أيضا الى تعطيلها لفترات طويلة.

وأوضح انه بعد التحرير ولحرص القيادة والحكومة الكويتية على استمرار الخدمة وبتضافر جهود الشباب الكويتي العاملين في محطات التحلية في تلك الفترة لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب تم تأجير بواخر عملاقة حملت الماء من دول الخليج الى الكويت بالإضافة الى أسطول من صهاريج المياه المتجولة لتوزيع المياه على المواطنين لحين إصلاح النظام المائي الذي عطلته الحرب.

وذكر ان محطتي (الشويخ) و(الشعيبة) تم تدميرهما بالكامل بينما محطات (الدوحة) الشرقية والغربية والزور الجنوبية دمرت جزئيا أما محطات (التحويل والخطوط الهوائية) فقد دمر جزء كبير منها بسبب الأعمال الحربية أثناء عملية التحرير حيث تم تشغيل الشبكة الكهربائية بعد حوالي ثلاثة أسابيع من التحرير وبعدها تم تشغيل الشبكة المائية.

واكد المزيني حرص الكويت على تزويد المياه السليمة للمواطنين والمقيمين حيث قامت باستئجار طائرة كبيرة كمختبر طائر وعلى متنها فريق متكامل من الفنيين والخبراء المتخصصين في المواد السامة بهدف فحص المياه في خزانات المخزون الاستراتيجي للتأكد من عدم حقنها بمواد كيميائية مضرة.

