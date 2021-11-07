«الجامعة»: انتخابات الجمعيات العلمية تنطلق بعد غد

أول النهار

أكد عميد شؤون الطلبة بالوكالة د. سلمان العنزي أن العمادة على أتم الاستعداد لتنظيم انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2021/2022 وذلك من خلال تسخير كل الجهود لإنجاح العرس الطلابي في جامعة الكويت، مبينا أنه تم إصدار التعميم الخاص بالانتخابات حرصا من العمادة على وضع خطة ثابتة متكاملة لانتخابات الجمعيات العلمية بكليات الجامعة.

وأشار العنزي إلى انطلاق أولى محطات انتخابات الجمعيات العلمية مع جمعية كلية العلوم الإدارية الثلاثاء المقبل 9 الحالي، مبينا أن اللجنة الميدانية مستعدة لعقد الانتخابات من خلال اختيار أماكن الاقتراع والفرز في الكلية.

وبين أن العمادة حريصة على تطبيق الاشتراطات الصحية خلال الانتخابات الطلابية والتشديد على أن يكون جميع الأفراد المشاركين في التنظيم والحضور للانتخابات من الأفراد المحصنين الذين استكملوا جرعات التطعيم ضد ?يروس كورونا، مبينا أنه في حال كان الأفراد غير محصنين فإنه سيتم إحضار شهادة خلو من ?يروس كورونا عن طريق عمل مسحة PCR بما لا يزيد عن أسبوع واحد، كما أن اللجنة تشدد على ضمان ضبط عملية تطبيق الاشتراطات الصحية والتزام الأفراد بارتداء الكمام وتطبيق قواعد التباعد الجسدي أثناء عملية الاقتراع، كما أنه سيتم فحص وقياس درجة الحرارة عند بوابات الدخول للتأكد من الحالة الصحية وتطبيق ذلك عن طريق الكاميرات الحرارية، كما سيتم منع دخول الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة أكثر من 37.5 درجة مئوية.

