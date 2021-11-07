«المعلمين»: العدالة في توزيع المعلمين ومعالجة نقص العمالة

أول النهار

أشار رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد عدنان الهولي، إلى العديد من الملفات والقضايا التربوية التي تم استعراضها ومناقشتها مع وزير التربية د. علي المضف، خلال استقباله لمجلس الإدارة الجديد في مكتبه بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وإلى أن الوزير المضف أكد على أهمية التشاور والتنسيق ما بين الوزارة والجمعية لإيجاد الحلول لجميع القضايا ولتعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم المسيرة التربوية، والتصدي للتحديات وتجاوز العقبات التي تواجهها خاصة في ظل الوضع الحالي مع خطة العودة الآمنة.

وذكر الهولي أن من أبرز القضايا والملفات التي تم استعراضها باللقاء، الحاجة الماسة لإيجاد حل لمشكلة الأنصبة المرتفعة للمعلمين بسبب جوانب تتعلق بآلية التوزيع على المدارس، مشيراً إلى أن وفد مجلس الإدارة أكد على ضرورة تشكيل لجنة لإعادة توزيع المعلمين بما يحقق التوازن والتوزيع العادل بين المدارس حسب كثافتها وحاجتها الفعلية، وبما يكفل معالجة هذه القضية التي باتت تؤرق مشاعر الكثير من المعلمين والمعلمات، وتشكل عبئا إضافيا عليهم، وبات لها تأثيرها السلبي الكبير على واقع العملية التعليمية.

كما استعرض قضية نقص العمالة والحالات المزرية والصعبة التي تمر بها الإدارات المدرسية والأسر التعليمية بسبب النقص الكبير في وجود العمالة، وما ترتب عليه من آثار سلبية واسعة في آلية العمل وتجهيز وتهيئة الفصول ومرافق المدرسة وتأمين الخدمات المطلوبة لأسر المدارس بشكل عام.

وذكر الهولي أن مجلس الإدارة أشاد بالخطوة التي اتخذتها الوزارة مؤخرا بالتعاقد المباشر لتوفير درجات للعمالة لدى الوزارة لتصبح بشكل كامل تحت مظلة الوزارة، وأن الجمعية سبق لها أن طالبت بضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني لسد أي نقص طارئ لضمان عودة التعليم.

